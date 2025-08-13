'Dias Perfeitos', a série adaptada do livro de Raphael Montes

Lançado em 2014 por Raphael Montes, o livro 'Dias Perfeitos' foi responsável por lançar o autor ao mercado audiovisual. Romance encarregado de misturar terror e suspense, a obra conta uma história de amor obsessivo. O protagonista, Téo, portador de fortes indícios de psicopatia, sequestra Clarice, que o rejeita diante de investidas amorosas.Divulgação
Solitário estudante de medicina, Téo acaba obcecado por Clarice, uma aspirante a roteirista. Depois de sequestrá-la, a leva sedada no banco do carona para um chalé em Teresópolis. Lá, a obriga a continuar a elaboração de um texto, que compõe um road movie chamado de Dias Perfeitos.Companhia das Letras/Divulgação
Os protagonistas Téo e Clarice serão interpretados por Jaffar Bambirra e Julia Dalavia, respectivamente. A obra ainda contará com Debora Bloch, Fabiula Nascimento, Julianna Gerais, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Felipe Camargo, Giovanni Venturini, Heloisa Honein e Joana Castro. A diretora, responsável pelos trabalhos junto de Montes, será a diretora Joana Jabace.Reprodução / Instagram
A série oriunda da obra de Montes será lançada nesta quinta-feira (14/8), na plataforma Globoplay, da TV Globo. A produção, que contou ainda com uma consultoria junto a psicanalistas, terá a participação especial do autor. O episódio final, ademais, contará uma história inédita, não presente no livro original.Divulgação
Nascido no Rio de Janeiro em 1990, Raphael Montes é um roteirista e escritor de 35 anos consagrado no ramo dos romances policiais. Autor de best-sellers como 'Os Suicidas' e 'Jantar Secreto', foi alçado à fama após justamente a publicação de 'Dias Perfeitos'. No audiovisual, tem sucessos como 'Bom dia, Verônica', na Netflix, foi colaborador da novela A Regra do Jogo (TV Globo, 2015), por exemplo. Também criou e escreveu 'Beleza Fatal' (2025), da HBO Max.Victor Prataviera/Divulgação