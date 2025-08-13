Coletânea de 10 músicas para começar o dia em alto astral

Estudos mostram que músicas com ritmo crescente, melodia marcante e mensagens otimistas estimulam a liberação de dopamina, o hormônio do prazer e da motivaçãoFreepik
Ouvir música logo ao acordar ajuda o cérebro a 'ligar' mais rápido, facilita a concentração e pode até melhorar a criatividade para as tarefas do diaFreepik
Um simples play transforma o clima da casa. A música cria um ambiente mais leve, incentivando até quem está ao seu redor a começar o dia sorrindoFreepik
Selecionamos músicas com base em recomendações de especialistas: listas de revistas como Time e Glamour, e também o estudo de Cambridge publicado em 2015. Vamos conferir?Nil Canine/Divulgação
Um clássico otimista. Logo nos primeiros acordes, é impossível não sentir uma explosão de alegria e vontade de se moverPixabay
Vibe leve e divertida, com batida constante e contagiante. É praticamente um antídoto contra o mau humor matinalFreepik
Com seu refrão repetitivo e calmo, Bill transforma qualquer amanhecer em um momento de gratidão e serenidadeUnsplash
A mistura de folk com eletrônico cria uma energia única. Perfeita para acordar o corpo e a mente com entusiasmoPixabay
Ritmo dançante e guitarras marcantes para quem quer acordar no embalo do rock modernoUnsplash
Potente e elegante, essa canção traz a sensação de um recomeço grandioso. E às vezes, é justamente isso que está faltando nas manhãs para o dia ser melhorPixabay
Começa suave e explode em energia, despertando até quem tem dificuldade de sair da camaPixabay
Melodia crescente e refrão épico, ideal para iniciar o dia com inspiraçãoUnsplash
Leve e reconfortante, perfeita para quem prefere um despertar calmo, mas cheio de esperançaUnsplash
Divertida e cheia de energia, é aquela música que dá vontade de cantar em voz altaPixabay
Comece o dia com músicas mais suaves e, aos poucos, aumente a energia. Assim, você desperta sem choques e mantém o bom humorPixabay