ACORDAR BEM

Coletânea de 10 músicas para começar o dia em alto astral

O jeito como você começa a manhã influencia diretamente seu humor, disposição e produtividade. Confira as músicas que podem mudar o astral da sua manhã

Por Amanda S. Feitoza
A ciência por trás

Estudos mostram que músicas com ritmo crescente, melodia marcante e mensagens otimistas estimulam a liberação de dopamina, o hormônio do prazer e da motivação

Mais foco e energia

Ouvir música logo ao acordar ajuda o cérebro a 'ligar' mais rápido, facilita a concentração e pode até melhorar a criatividade para as tarefas do dia

Mude a energia do ambiente

Um simples play transforma o clima da casa. A música cria um ambiente mais leve, incentivando até quem está ao seu redor a começar o dia sorrindo

A lista

Selecionamos músicas com base em recomendações de especialistas: listas de revistas como Time e Glamour, e também o estudo de Cambridge publicado em 2015. Vamos conferir?

1. Walking on sunshine - Katrina and The Waves

Um clássico otimista. Logo nos primeiros acordes, é impossível não sentir uma explosão de alegria e vontade de se mover

2. Happy - Pharrell Williams

Vibe leve e divertida, com batida constante e contagiante. É praticamente um antídoto contra o mau humor matinal

3. Lovely day – Bill Withers

Com seu refrão repetitivo e calmo, Bill transforma qualquer amanhecer em um momento de gratidão e serenidade

4. Wake me up - Avicii

A mistura de folk com eletrônico cria uma energia única. Perfeita para acordar o corpo e a mente com entusiasmo

5. Do you want to - Franz Ferdinand

Ritmo dançante e guitarras marcantes para quem quer acordar no embalo do rock moderno

6. Feeling good - Nina Simone

Potente e elegante, essa canção traz a sensação de um recomeço grandioso. E às vezes, é justamente isso que está faltando nas manhãs para o dia ser melhor

7. Dog days are over - Florence and the Machine

Começa suave e explode em energia, despertando até quem tem dificuldade de sair da cama

8. Viva la vida - Coldplay

Melodia crescente e refrão épico, ideal para iniciar o dia com inspiração

9. Somewhere over the rainbow - Israel Kamakawiwo’ole

Leve e reconfortante, perfeita para quem prefere um despertar calmo, mas cheio de esperança

10. Wake me up before you go-go - Wham!

Divertida e cheia de energia, é aquela música que dá vontade de cantar em voz alta

Monte sua rotina sonora

Comece o dia com músicas mais suaves e, aos poucos, aumente a energia. Assim, você desperta sem choques e mantém o bom humor

