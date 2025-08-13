ALIMENTAÇÃO

Cinco tipos de café da manhã para começar bem o dia

Descubra dicas de uma comida nutritiva e saborosa para fugir da rotina

Por Maria Luiza Campelo
Pixabay

O trio perfeito

De acordo com a nutricionista Maria Catarine Camargo, o segredo para um café da manhã equilibrado é a 'combinação de carboidratos, proteínas e fibras'. Confira cinco sugestões práticas e completas para o seu cardápio, recomendadas pela nutricionista

 Freepik

Opção 1

Ovos, pão integral, mamão e chia é a primeira sugestão. A proteína dos ovos e a fibra do pão integral e da chia garantem a saciedade. O mamão é fonte de vitaminas e carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia de forma constante

 Pixabay

Opção 2

Para quem prefere uma opção líquida, uma vitamina de leite desnatado com banana, morangos e whey protein é uma ótima opção também. A proteína do whey ajuda na saciedade e na recuperação muscular, enquanto as frutas oferecem vitaminas e fibras

 Freepik

Opção 3

Iogurte com granola, uvas e ovos cozidos é a terceira opção. O iogurte e o ovo são fontes de proteína, a granola fornece fibras e as uvas, a doçura natural e os antioxidantes. É uma combinação que também é válida para a nutrição

 Freepik

Opção 4

A quarta sugestão é uma panqueca de banana, feita com dois ovos, uma banana amassada, uma colher de sopa de aveia e canela. A receita é fácil de preparar e garante uma refeição rica em proteínas, fibras e carboidratos complexos, ideal para quem precisa de energia extra

 Freepik

Opção 5

O cuscuz com uma porção de carne desfiada e queijo é uma opção para quem busca algo diferente. Maria Catarine destaca que o cuscuz e a tapioca são 'naturalmente sem glúten', o que os torna ideais para quem tem restrições alimentares

 Pixabay

Cuidado com os erros

A nutricionista alerta sobre os erros mais comuns, como pular o café da manhã ou consumir apenas carboidratos simples. 'Comer apenas o pão sem nenhuma fibra, sem nenhuma proteína, ou então comer somente um biscoito, somente uma torrada, também não é tão bacana.' A chave é buscar o equilíbrio

 Reprodução/Freepik

Veja Mais

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais