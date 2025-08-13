Cinco tipos de café da manhã para começar bem o dia

Cuidado com os erros

A nutricionista alerta sobre os erros mais comuns, como pular o café da manhã ou consumir apenas carboidratos simples. 'Comer apenas o pão sem nenhuma fibra, sem nenhuma proteína, ou então comer somente um biscoito, somente uma torrada, também não é tão bacana.' A chave é buscar o equilíbrio