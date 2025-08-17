Dicas infalíveis para um café da manhã simples e barato

Mesmo com pouco tempo e pouco dinheiro, dá para começar o dia com um bom café da manhã. A nutricionista Letícia Lenzi destaca que é possível ter uma alimentação nutritiva e completa gastando poucoPixabay
Para um café da manhã simples e econômico, a especialista indica a combinação de pão francês com ovo mexido, iogurte com fibra (aveia ou granola) e uma porção de fruta. É uma mistura que tem proteínas, carboidratos e fibras essenciais para o seu diaPixabay
Letícia Lenzi sugere que, ao escolher um pão, deve-se verificar se o primeiro ingrediente na embalagem é farinha integral. Das fibras, a aveia é uma ótima opção para quem busca uma dieta com baixo índice glicêmico, enquanto a granola pode ser uma alternativa para dietas mais calóricasPixabay
O ovo é um alimento que não pode faltar. Versátil e acessível, ele pode ser consumido mexido, em omelete, ou até mesmo como recheio de uma tapioca. 'Ele é uma fonte de proteína acessível e funcional', explica a nutricionista, ajudando a manter a saciedadePixabay
Para quem tem uma rotina corrida, o ideal é deixar algumas coisas prontas. 'A ideia das proteínas você pode deixá-las prontas', afirma Lenzi. Patinho moído, frango desfiado ou atum são opções práticas que podem ser usadas em sanduíches, tapiocas e omeletePixabay
Uma das receitas mais práticas é o overnight oats. Basta misturar iogurte, frutas e alguma fibra (como aveia ou chia) em um pote e deixar na geladeira durante a noite. Na manhã seguinte, você tem um café da manhã completo e delicioso pronto para ser consumidoPixabay
Para quem tem dificuldade em atingir a meta proteica diária, o whey protein pode ser um grande aliado. Lenzi destaca que ele é 'uma alternativa prática que você consegue levar para todos os lugares' e pode ser misturado com iogurte, batido com frutas ou consumido apenas com águaPixabay
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca