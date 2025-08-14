Conheça os 16 filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar 2026

Homem com H, de Esmir Filho

A vida de Ney Matogrosso desde a infância em Bela Vista (MS), marcada por embates com o pai autoritário, até o início da carreira em São Paulo. O filme percorre a formação do grupo Secos & Molhados, a censura e repressão da ditadura, o sucesso de músicas como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino, e a trajetória solo de um artista que desafiou convenções e se tornou ícone cultural