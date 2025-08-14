Conheça os 16 filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar 2026

A vida de Ney Matogrosso desde a infância em Bela Vista (MS), marcada por embates com o pai autoritário, até o início da carreira em São Paulo. O filme percorre a formação do grupo Secos & Molhados, a censura e repressão da ditadura, o sucesso de músicas como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino, e a trajetória solo de um artista que desafiou convenções e se tornou ícone cultural
Marcelo (Wagner Moura), especialista em tecnologia, retorna à cidade de Recife, em 1977, tentando deixar para trás um passado misterioso. Mas o lugar que ele buscava como refúgio se revela repleto de ameaças e intrigas
Inspirado em fatos reais, acompanha uma aposentada (Fernanda Montenegro) que filma, da janela do apartamento, ações criminosas de uma quadrilha de traficantes e policiais, ajudando a desmontá-la com a ajuda de um amigo jornalista, enquanto enfrenta grandes riscos
Irmãos católicos, Emilie e Emir deixam o Líbano em guerra rumo ao Brasil. Durante a viagem, Emilie se apaixona por Omar, comerciante muçulmano, provocando o ciúme do irmão. Após um acidente, ela desembarca em uma aldeia indígena para salvar Emir, mudando para sempre o rumo de suas vidas na Amazônia
Crisóstomo (Rodrigo Santoro), pescador solitário, sonha em ter um filho. Ao conhecer o órfão Camilo (Miguel Martines), decide adotá-lo. No caminho, cruzam com Isaura (Rebeca Jamir), que foge da própria dor, e com Antonio (Johnny Massaro), jovem incompreendido. Juntos, formam uma família improvável
No sertão goiano, homens rudes, incapazes de lidar com suas vulnerabilidades, são abandonados pelas mulheres e se voltam uns contra os outros em um ciclo de violência e amargura
Tereza, 77 anos, vive em uma cidade industrial na Amazônia e é convocada a se mudar para uma colônia compulsória de idosos. Antes de partir, embarca sozinha pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, que pode mudar o rumo de sua vida
Documentário filmado ao longo de dois anos, acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, capturando cenas de bastidores e depoimentos de artistas brasileiros e internacionais. A obra mostra a profunda conexão do cantor com os fãs e celebra seu legado na música mundial
Dé, adolescente negro da Chatuba, no Rio, é o único responsável por cuidar da avó, Dona Almerinda, que vive com Alzheimer. Com aluguel atrasado e dificuldades para pagar remédios, ele recebe a notícia de que ela está em fase terminal. Ao lado dos amigos Adrianim e Martins, decide aproveitar ao máximo os últimos dias com ela
Gal (Shirley Cruz), recicladora de lixo, decide fugir do marido abusivo Leandro (Seu Jorge) depois de ser ignorada pela polícia ao tentar denunciá-lo. Coloca os filhos pequenos, Rihanna e Benin, na carroça e cruza São Paulo em busca de abrigo na casa de uma prima. No trajeto, enfrenta perigos e sacrifícios, enquanto mantém para as crianças a ilusão de que estão vivendo uma grande aventura
Após ser libertado de um centro de detenção juvenil, Wellington (João Pedro Mariano), de 18 anos, encontra-se sozinho e sem recursos nas ruas de São Paulo. Conhece Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa que o acolhe e o ensina a sobreviver. A relação entre eles se transforma em uma conexão intensa e conflituosa, marcada por exploração, proteção, ciúme e cumplicidade
Thiago Soares troca o hip hop do subúrbio carioca pelo balé clássico. Com a ajuda do mentor cubano Dino Carrera, alcança o estrelato como primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres
Malu (Yara de Novaes), atriz desempregada na faixa dos 50 anos, vive em uma casa precária com a mãe conservadora e racista, e mantém uma relação tensa com a filha adulta. Entre memórias de um passado artístico glamoroso e a necessidade de recomeçar, ela tenta se reconectar com a atuação, enfrentar conflitos familiares e redescobrir sua força
Tielle (Jamilli Correa), de 13 anos, vive na Ilha do Marajó com os pais e três irmãos, em um ambiente de violência constante. Admiradora da irmã mais velha, Claudinha, que teria 'encontrado um homem bom' e ido embora, Tielle percebe, ao crescer, que muitas idealizações ruem. Preocupada com a irmã mais nova, decide enfrentar o ciclo abusivo que aprisiona as mulheres de sua família
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e obriga famílias a partir. Alice, jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa castigada pelas ressacas. Enquanto a filha quer se mudar, a mãe insiste em permanecer de frente para o mar, e juntas precisam enfrentar decisões dolorosas
Na Barra da Tijuca, Valério, influenciado pela esposa Regina, decide assassinar o tio para assumir negócios ilícitos da família. O crime desencadeia uma escalada de sangue e paranoia que ameaça destruir o casal