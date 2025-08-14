COMPORTAMENTO

O que significa sonhar com o ex, segundo a psicanálise

Especialista explica que a mente pode usar o ex-parceiro como um símbolo para falar de fases da vida e inseguranças

Por Maria Luiza Campelo
Significado

Sonhar com o ex não significa, necessariamente, que você ainda o ama. Segundo a psicanálise, o ex-parceiro pode ser a pessoa que o inconsciente usa para falar de questões internas que podem ou não ter relação com o antigo relacionamento

Representações simbólicas

O psicanalista Artur Costa explica que 'os sonhos nem sempre refletem um desejo consciente, eles são manifestações simbólicas do inconsciente'. Ou seja, o ex pode representar um período de aprendizados ou feridas que precisam ser curadas

O papel do inconsciente

O inconsciente pode ser ativado por gatilhos emocionais ou psicológicos. O sonho pode ser uma resposta a carências, inseguranças ou, até mesmo, a situações que remetem a padrões de relacionamentos passados

Um espelho

Muitas vezes, o sonho com o ex funciona como um espelho. Ele revela o que você já superou ou o que ainda precisa elaborar. O sonho pode ser um sinal de que sua mente está reorganizando memórias para abrir espaço para novas fases

Quando o sonho é um alerta

Embora sonhar com o ex seja comum, a recorrência e o peso emocional merecem atenção. 'Quando o sonho é recorrente, provoca emoções intensas ou sempre traz a mesma situação, é um sinal de que há conteúdo emocional mal resolvido', diz o psicanalista Artur Costa

O que pode estar por trás

Essa persistência onírica pode estar ligada a mágoas, traumas, culpa ou até mesmo a expectativas não atendidas que continuam a influenciar sua vida. É preciso ter atenção aos sentimentos que o sonho desperta

A qualquer momento

O sonho é mais comum após o término, mas pode ocorrer anos depois. Basta que algum gatilho desperte lembranças ou sentimentos relacionados àquela história, mesmo que você já tenha seguido a vida

