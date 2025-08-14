Famosos que entraram na trend da chupeta

O que antes era exclusivo dos bebês agora é visto na boca de influenciadores, celebridades e… alguns rostos bem conhecidos do Brasil e do mundo. Confira alguns famosos que apareceram utilizando o acessórioFreepik
Aos 92 anos, o ator apareceu com chupeta na boca em um vídeo bem-humorado, ironizando a moda e pedindo até um meteoro para a AlexaReprodução/Instagram
Em 2013, a atriz foi fotografada com chupeta na boca enquanto passeava com o filho de 1 anoReprodução/Redes sociais
Também em 2013, Suzana publicou nas redes uma foto com chupetaReprodução/Redes sociais
Em 2012, Neymar brincou com o acessório do filho, Davi LuccaReprodução/Redes sociais
Em 2024, o jogador atualizou a foto, agora com a chupeta da filhaReprodução/Redes sociais
Em 2021, a apresentadora surgiu usando chupeta em um registro compartilhado pelo marido, Rodrigo HilbertReprodução/Redes sociais
A atriz compartilhou um clique com chupeta na boca assim que se tornou mãe, em 2020Reprodução/redes sociais
O ator apareceu de chupeta em clima de brincadeira, com a filha no coloReprodução/redes sociais
A apresentadora surpreendeu ao surgir com chupeta ao vivo, arrancando risadas e comentários. Afinal, se é para falar de tudo, que seja no estilo 'do momento'Reprodução/redes sociais
Em um registro divertido, a apresentadora que estava acompanhada da amiga, Ana Hickmann apareceu com chupeta ao falar de maternidadeReprodução/Redes sociais