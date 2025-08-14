TREND

Famosos que entraram na trend da chupeta

A chupeta para adultos? Não estamos falando de fantasia: é uma trend que conquistou e virou piada entre famosos

Por Amanda S. Feitoza
Revista Analytical Chemistry/Divulgacao

De acessório infantil a hit nas redes

O que antes era exclusivo dos bebês agora é visto na boca de influenciadores, celebridades e… alguns rostos bem conhecidos do Brasil e do mundo. Confira alguns famosos que apareceram utilizando o acessório

Freepik

Ary Fontoura entrou na brincadeira

Aos 92 anos, o ator apareceu com chupeta na boca em um vídeo bem-humorado, ironizando a moda e pedindo até um meteoro para a Alexa

 Reprodução/Instagram

Hilary Duff já esteve nessa onda

Em 2013, a atriz foi fotografada com chupeta na boca enquanto passeava com o filho de 1 ano

 Reprodução/Redes sociais

Suzana Alves, a eterna Tiazinha

Também em 2013, Suzana publicou nas redes uma foto com chupeta

 Reprodução/Redes sociais

Neymar e sua versão 1.0 da chupeta

Em 2012, Neymar brincou com o acessório do filho, Davi Lucca

 Reprodução/Redes sociais

Neymar e a versão 2.0 da foto de chupeta

Em 2024, o jogador atualizou a foto, agora com a chupeta da filha

 Reprodução/Redes sociais

Fernanda Lima também aderiu

Em 2021, a apresentadora surgiu usando chupeta em um registro compartilhado pelo marido, Rodrigo Hilbert

 Reprodução/Redes sociais

Emma Roberts

A atriz compartilhou um clique com chupeta na boca assim que se tornou mãe, em 2020

 Reprodução/redes sociais

Bruno Gissoni

O ator apareceu de chupeta em clima de brincadeira, com a filha no colo

 Reprodução/redes sociais

Sonia Abrão

A apresentadora surpreendeu ao surgir com chupeta ao vivo, arrancando risadas e comentários. Afinal, se é para falar de tudo, que seja no estilo 'do momento'

 Reprodução/redes sociais

Ticiane Pinheiro

Em um registro divertido, a apresentadora que estava acompanhada da amiga, Ana Hickmann apareceu com chupeta ao falar de maternidade

 Reprodução/Redes sociais

