O que significa acordar várias vezes no meio da noite

Acordar várias vezes no meio da noite é um problema comum que afeta a qualidade de vida. Essas quebras no sono podem ser questões mais profundas, que podem ser consequências de hábitos ruins ou até mesmo condições médicas e psicológicas.Freepik
Segundo o psiquiatra Raphael Boechat, o consumo excessivo de cafeína, energéticos e certos medicamentos podem afetar o sono. 'O café é o mais comum, mas não é o único', alerta o especialistaFreepik
O psicanalista Jarbas Caroni explica que ansiedade, estresse e conflitos emocionais mantêm o cérebro em alerta. Isso impede o sono profundo, prejudicando a recuperação mental e o equilíbrio emocionalFreepik
Boechat lembra que transtornos como bipolaridade e ansiedade também podem causar insônia. Na fase de mania do bipolar, por exemplo, a falta de sono é um sintoma marcantePixabay
O uso de remédios para dormir sem orientação médica pode gerar dependência e prejuízos. 'O protocolo inicial é de no máximo 20 dias', diz Boechat, alertando para o uso prolongadoPixabay
Quando acordar frequentemente por semanas gera impacto na memória, humor e produtividade, é necessária a avaliação médica e psicológica. O tratamento certo depende da causa exata do problemaReprodução/Freepik
Evitar telas e cafeína antes de dormir, crie um ambiente confortável e mantenha os horários regulados podem ajudar. Técnicas de respiração e leitura leve também ajudam a desacelerar a mente e favorecem um sono mais profundoPixabay
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori