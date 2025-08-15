O poder do cafezinho

Para muita gente, o dia só começa de verdade depois do primeiro gole de café. E a ciência explica o motivo: um estudo internacional mostrou que o consumo de cafeína melhora o humor, principalmente nas primeiras horas do dia
Logo após tomar café, os participantes relataram se sentir mais felizes, cheios de energia e muito mais entusiasmados com a rotina
Além disso, a cafeína ajudou a reduzir levemente sentimentos negativos, como tristeza, irritação e desânimo
O segredo está na ação da cafeína: ela bloqueia os receptores de adenosina, responsáveis pelo sono, e estimula a dopamina, ligada ao prazer e ao bem-estar
E não é só a gente que gosta, até abelhas e zangões preferem o néctar de flores que contêm cafeína
Mas, cuidado! Exagerar pode causar dependência, atrapalhar o sono e trazer riscos à saúde