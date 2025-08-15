O que significa sonhar que está caindo

Sonhar que está caindo é comum e pode ser acompanhado de um susto e, em alguns casos, a sensação pode até interromper o sono. A ciência explica em duas perspectivas: neurologia e psicologiaFreepik
Segundo o neurologista Eduardo Cordeiro, a queda nos sonhos pode ser mioclonia do sono ou espasmo hípnico, que ocorre na transição para o sono leve, quando o cérebro dispara movimentos bruscosFreepik
Esses sonhos não indicam doença, mas podem ser mais frequentes em casos de apneia, pernas inquietas ou falta de sono. Para prevenir, especialistas indicam que evite cafeína, álcool, energéticos e exercícios intensos antes de dormirFreepik
Para o psicólogo André Machado, o sonho é 'a mente desenhando um quadro do que nos inquieta'. Pode refletir insegurança, medo de perder o controle ou de não estar preparado para algoPixabay
Cair de um lugar alto pode indicar medo de perder algo importante, como um emprego ou conquista. Já despencar no vazio sugere sensação de estar perdido ou sem direção na vidaPixabay
Momentos de transição, como começar um novo trabalho, e períodos de estresse podem aumentar a frequência dos sonhos, o cérebro transforma tensões e incertezas em imagens de quedaReprodução/Freepik
Na maioria dos casos, sonhar que está caindo não é sinal de problema grave, mas se for frequente e perturbador, é hora de cuidar do sono e da saúde emocionalPexels
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca