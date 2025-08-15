CORPO HUMANO

O que significa sonhar que está caindo

Entenda a origem neurológica e os possíveis significados psicológicos desse fenômeno comum

Por Maria Luiza Campelo
Pexels

Uma experiência comum

Sonhar que está caindo é comum e pode ser acompanhado de um susto e, em alguns casos, a sensação pode até interromper o sono. A ciência explica em duas perspectivas: neurologia e psicologia

 Freepik

O que diz a neurologia

Segundo o neurologista Eduardo Cordeiro, a queda nos sonhos pode ser mioclonia do sono ou espasmo hípnico, que ocorre na transição para o sono leve, quando o cérebro dispara movimentos bruscos

 Freepik

Causas e prevenção

Esses sonhos não indicam doença, mas podem ser mais frequentes em casos de apneia, pernas inquietas ou falta de sono. Para prevenir, especialistas indicam que evite cafeína, álcool, energéticos e exercícios intensos antes de dormir

 Freepik

O olhar da psicologia

Para o psicólogo André Machado, o sonho é 'a mente desenhando um quadro do que nos inquieta'. Pode refletir insegurança, medo de perder o controle ou de não estar preparado para algo

 Pixabay

Tipos de queda e significados

Cair de um lugar alto pode indicar medo de perder algo importante, como um emprego ou conquista. Já despencar no vazio sugere sensação de estar perdido ou sem direção na vida

Pixabay

Mudanças e estresse

Momentos de transição, como começar um novo trabalho, e períodos de estresse podem aumentar a frequência dos sonhos, o cérebro transforma tensões e incertezas em imagens de queda

 Reprodução/Freepik

Quando se preocupar

Na maioria dos casos, sonhar que está caindo não é sinal de problema grave, mas se for frequente e perturbador, é hora de cuidar do sono e da saúde emocional

Pexels

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

