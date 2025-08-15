As acusações sobre o influenciador Hytalo Santos

'Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento', disse a PCSP, em nota enviada ao CorreioReprodução/Instagram
O influenciador é investigado por exploração e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociaisFoto reprodução intenet
A decisão judicial expedida pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, aponta que há 'fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular e contrangimento de crianças e adolescentes'
O caso ganhou repercussão nacional após Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, publicar um vídeo sobre 'adultização' e expor perfis que ganham dinheiro com a exposição de menores na internet, entre eles o de HytaloReprodução/Instagram
Todavia, as investigações foram iniciadas em 2024 pelo Ministério Público da Paraíba, com processos tramitando nas promotorias de Bayeux e João Pessoa. Em ambos, Hytalo prestou depoimento e negou as acusações, sengundo informações do portal g1Reprodução/Instagram
O Ministério Público do Trabalho (MPT) também conduz apurações paralelas. Em vídeo divulgado na última terça-feira (12), o procurador Flávio Gondim informou que foram analisados mais de 50 vídeos publicados nas redes sociais de Hytalo, além da coleta de mais de 15 depoimentos de pessoas envolvidas na produção dos conteúdosRedes Sociais
Hytalo já havia sido alvo de uma liminar que solicitou a suspensão de todos os perfis em redes sociais, com interrupção da monetização, assim como o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele e a proibição de qualquer tipo de contato com os menoresReprodução
Em 13 de agosto, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Hytalo em João Pessoa, mas o imóvel estava vazioReprodução
'No momento da chegada das autoridades, uma máquina de lavar estava ligada. Funcionários do condomínio disseram que o influenciador havia saído logo antes de carro, com muitos equipamentos eletrônicos', segundo informaçõe da Agencia BrasilReprodução Instagram
Na quinta-feira (14/8), agentes retornaram ao local e apreenderam um computador e aparelhos celulares. 'Junto com a medida, o juiz Antônio Rudimacy Firmino, também passou a tratar o marido de Hytalo, Israel Nata Vicente, como investigado', conforme informou a Agência BrasilReprodução Instagram