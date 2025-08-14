Mega-Sena: resultados das loterias desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (14/8), cinco loterias: os concursos 2901 da Mega-Sena; o 3469 da Lotofácil; o 6800 da Quina; o 2281 da Timemania e o 1102 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 46 milhões / Quina: R$ 2.900 milhões / Dia de Sorte: R$ 150 mil / Timemania: R$ 15 milhões / Lotofácil: R$ 1.800 milhões
Megasena: 02 - 20- 28 -38 - 44 - 47
Quina: 02 - 06 - 11 - 55 - 76
Timemania: 10 - 11 - 24 - 34 - 57 - 65 - 75 / Time: Floresta do Ceará (39)
Lotofácil: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Dia de sorte: 02 - 07 - 10 - 13 - 15 - 22 - 28 / Mês: junho (06)