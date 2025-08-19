Igreja histórica da Suécia muda de lugar

A transferência é parte de uma complexa mudança no centro histórico da cidade devido à expansão de uma mina de ferro
Transportada em reboques especiais, a Kiruna Kyrka é um templo luterano de 672 toneladas inaugurado em 1912 e considerado um dos edifícios mais bonitos do país nórdico
O terreno ao redor da igreja foi escavado, o que permitiu o posicionamento de grandes vigas amarelas por baixo para poder levantá-la com macacos hidráulicos e colocá-la sobre os reboques
O templo vai demorar dois dias para chegar ao novo local, que fica a cinco quilômetros de distância
As autoridades elaboraram uma operação logística complexa e cara, que acontece diante dos olhares de mais de 10 mil pessoas atrás de barreiras de segurança
Todo o centro de Kiruna, que conta com uma população de 18 mil habitantes, está sendo transferido devido à gigantesca mina de ferro da empresa LKAB
O deslocamento da igreja foi abençoado pelo bispo Åsa Nyström e pela vigária Lena Tjärnberg