O que significa aparecer formiga em casa

A maioria das pessoas associa a presença de formigas à busca por comida. Mas especialistas apontam que há outros fatores, tanto ambientais quanto simbólicosPixabay
Segundo a bióloga Giovanna Nardelli, as formigas entram nas casas em busca de alimento, água e abrigo. Alterações no ambiente, como calor, também contribuem para a invasãoPixabay
Um número grande de formigas pode indicar desequilíbrio ecológico. A falta de áreas verdes e a redução de predadores naturais facilitam a presença desses insetos dentro das casasPixabay
Além do incômodo, formigas podem carregar microrganismos, contaminar alimentos e até provocar alergias ou picadas, alerta a especialistaPixabay
Para a espiritualista Marcia Sensitiva, a aparição das formigas, especialmente em fileira, pode ser um sinal de energias negativas e até inveja familiarPixabay
A espiritualista indica rezar o Salmo 66 e pedir a mãe que reze a oração 'Salve Rainha'. Marcia também indica plantas como arruda e guiné, que ajudam na proteção e na harmonia do larPixabay
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca