MUNDO ANIMAL

O que significa aparecer formiga em casa

Ciência explica os motivos da presença do inseto, enquanto a espiritualidade enxerga sinais e energias por trás da aparição

Por Maria Luiza Campelo
Pixabay

Formigas em casa

A maioria das pessoas associa a presença de formigas à busca por comida. Mas especialistas apontam que há outros fatores, tanto ambientais quanto simbólicos

 Pixabay

Na biologia

Segundo a bióloga Giovanna Nardelli, as formigas entram nas casas em busca de alimento, água e abrigo. Alterações no ambiente, como calor, também contribuem para a invasão

 Pixabay

Desequilíbrio ambiental

Um número grande de formigas pode indicar desequilíbrio ecológico. A falta de áreas verdes e a redução de predadores naturais facilitam a presença desses insetos dentro das casas

 Pixabay

Riscos à saúde

Além do incômodo, formigas podem carregar microrganismos, contaminar alimentos e até provocar alergias ou picadas, alerta a especialista

 Pixabay

Visão espiritual

Para a espiritualista Marcia Sensitiva, a aparição das formigas, especialmente em fileira, pode ser um sinal de energias negativas e até inveja familiar

 Pixabay

Indicações para combater

A espiritualista indica rezar o Salmo 66 e pedir a mãe que reze a oração 'Salve Rainha'. Marcia também indica plantas como arruda e guiné, que ajudam na proteção e na harmonia do lar

 Pixabay

Veja Mais

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais