Descubra o significado de algumas siglas presentes no dia a dia

As siglas geralmente são formadas por iniciais de palavras que estão sendo abreviadas. Extremamente presentes no nosso cotidiano, elas estão em praticamente todas as situações e ambientes como: trabalho, casa, carro e até mesmo dentro de nossas carteirasReprodução/Freepik
Apesar de estarem 'na boca do povo', muitas vezes, as pessoas não sabem o real significado por trás da sigla. Por isso, o Correio Braziliense fez uma seleção com algumas das siglas mais utilizadas entre os brasileiros e seus respectivos significadosReprodução/Freepik
O Cadastro de Pessoa Física é o documento que identifica o cidadão perante a Receita Federal. Cada pessoa só pode emitir um CPF independente da idade ou nacionalidade. O CPF continua sendo o mesmo após a pessoa falecerDivulgação/Receita Federal
RG é a abreviação para Registro Geral, que nada mais é que o cartão de identidade brasileiro. O RG parou de ser emitido em 2023, e foi substituído pelo CIN (Carteira de Identidade Nacional) que possuí a mesma função. Registros Gerais já gerados ainda são válidos até 2032Agência Senado/Divulgação
A Carteira Nacional de Habilitação é o documento que autoriza a dirigir veículos terrestres automotores no Brasil. Também conhecida como carteira de motorista, o documento tem a função de atestar que o cidadão tem aptidão para dirigirMobiauto/Reprodução
A sigla vem do inglês 'Chief Executive Officer', quer dizer diretor executivo. É o cargo de mais alto nível em uma empresa, geralmente responsável pelas operações globaissharevault.com
RH quer dizer Recursos Humanos, sendo o departamento ou área de uma empresa responsável pela gestão de pessoas, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, benefícios e outras atividades relacionadas ao quadro de funcionáriosFreepik
SUV é a sigla para 'Sport Utility Vehicle', que em português significa Veículo Utilitário Esportivo. Geralmente maiores, com suspensão elevada, esse tipo de veículo tem como objetivo oferecer mais espaço interno e capacidade de passar por obstáculos sem grandes desconfortosHECTOR RETAMAL
O Pix significa pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central, foi lançado no ano de 2020. Prático, rápido e seguro, o Pix pode ser feito em conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga 24 horas por diaMarcello Casal Jr/Agência Brasília
QR Code é a abreviação em inglês para 'Quick Response Code', que em português quer dizer Código de Resposta Rápida. É um tipo de código de barras que armazena informações e pode ser lido por dispositivos como smartphones apontando a câmera do aparelho em sua direçãoDivulgação
Wi-Fi, abreviação de 'Wireless Fidelity', é uma tecnologia que permite a conexão de dispositivos à internet sem o uso de cabos, utilizando ondas de rádio para transmitir dados. Ou seja, o Wi-Fi permite que você se conecte à internet sem precisar de fiosSecti/Divulgação
O 'Global Positioning System' ou sistema de posicionamento global em portugues, é um sistema de navegação via satélite. O sistema foi criado nos Estados Unidos,e hoje é usado por pessoas no mundo todo, para diversas finalidades, como navegação, rastreamento e localizaçãoMathieu Lewis-Rolland
USB quer dizer 'Universal Serial Bus', e é um padrão da indústria que define especificações em cabos. É a forma mais comum de conectar dispositivos como teclados, mouses, impressoras, câmeras, pen drives no computador. Ele permite a transferência de dados e a alimentação de energia nesses dispositivosTHOMAS PETER