Qual o momento de fazer mamografia ou ultrassom

A mamografia é o exame mais importante para o diagnóstico do câncer de mama, pois consegue identificar lesões em estágios iniciais, como microcalcificações. Já o ultrassom é um exame complementar, usado para investigar nódulos suspeitos ou em pacientes com mamas densas. Juntos, eles fornecem um diagnóstico mais completoFreepik
A recomendação geral é iniciar o rastreamento com mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Porém, 'se tiver histórico de mutação genética confirmada, geralmente inicia-se a partir de 25 anos de idade com exames como Ressonância Magnética ou ultrassonografia mamária', explica a mastologista Mariana FelipeFreepik
De acordo com Nara Cunha, médica radiologista, 'se houver mutações genéticas ou história familiar, o rastreio começa antes dos 40 anos'. Em casos de parentes de primeiro grau com câncer de mama, o rastreamento pode ser feito 10 anos antes da idade em que essa pessoa foi diagnosticadaFreepik
A mamografia pode não ser tão eficaz em mamas muito densas, já que o tecido da mama pode deixar menos visíveis as lesões. Nessas situações, o ultrassom é um exame complementar importanteFreepik
Existem divergências entre o Ministério da Saúde (Inca) e a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). A SBM, que é a recomendação mais aceita mundialmente, sugere o rastreamento anual a partir dos 40 anos. O Inca, por sua vez, recomenda a mamografia apenas a partir dos 50 anos, a cada dois anosFreepik
Nara Cunha afirma: 'A mamografia é o único exame que comprovadamente reduz a mortalidade por câncer de mama'. Mariana Felipe acrescenta: 'Se diagnosticado o câncer de mama nos estágios iniciais, as chances de cura podem chegar a 95% ou mais!'Freepik
A mamografia é o único exame capaz de identificar lesões iniciais do câncer de mama, o que impacta diretamente na mortalidade. A detecção precoce permite que o tratamento seja menos agressivo e aumenta a expectativa de curaFreepik
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca