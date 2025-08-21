Qual o momento de fazer mamografia ou ultrassom

Divergências nas diretrizes

Existem divergências entre o Ministério da Saúde (Inca) e a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). A SBM, que é a recomendação mais aceita mundialmente, sugere o rastreamento anual a partir dos 40 anos. O Inca, por sua vez, recomenda a mamografia apenas a partir dos 50 anos, a cada dois anos