O que significa sonhar com jacaré, segundo a psicanálise

Sonhar com o animal pode revelar medos escondidos e também força para enfrentar desafios, explica o psicanalista Artur Costa

Por Maria Luiza Campelo
No inconsciente

Na psicanálise, sonhar com jacaré remete a forças primitivas, ele simboliza instinto agressividade e o medo do incontrolável, um chamado do inconsciente para olhar para dentro

Desejos ocultos

O sonho é a realização disfarçada de desejos e conflitos inconscientes, explica Artur Costa. O jacaré pode representar defesa ou ameaça, e sempre aponta para o que escapa à consciência

Contexto

A forma como o jacaré aparece muda o significado. Se está agressivo, indica emoções intensas e difíceis de controlar. Se está calmo, sugere elaboração e integração de impulsos

Personalidade

O jacaré pode refletir partes negadas de si mesmo, raiva, ressentimento, competitividade escondida ou até um instinto não reconhecido

Protetor

Nem sempre o jacaré simboliza ameaça. Às vezes, indica a necessidade de ativar forças internas e surge como guardião diante dos desafios

Tensão refletida

Esse tipo de sonho aparece muito em momentos de pressão, quando o paciente se sente ameaçado e incapaz de controlar afetos, o jacaré traduz o que é vivido como perigoso

Nomear os medos

Na análise, o sonho ajuda a dar sentido ao que assusta e permite enfrentar emoções. Revela meios internos de lidar com a vida

