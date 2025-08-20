LENDAS BRASILEIRAS

O que é folclore? Dia é celebrado em 22 de agosto

Celebrado na próxima sexta-feira, o dia do folclore é a data em que celebramos as lendas e tradições brasileiras que, com a sua diversidade, ajudam a contar a história do Brasil

Por Júlio Noronha*
Marconi wikimedia commons

Folclore

O folclore é resultado de uma mistura de mitos, culturas e tradições europeias, indígenas e africanas que se uniram no Brasil

 Divulgação / COP30

Dia do folclore

O primeiro dia do folclore foi celebrado em 1965, quando o então presidente Humberto Castello Branco, durante a ditadura militar, assinou um decreto oficializando a data. A partir de então, o 22 de agosto passou a ser celebrado nacionalmente como o dia do folclore

 Reprodução/instagram/@historiadaditadura

Origem da palavra

A data escolhida é referência à data em que o escritor inglês William John Thoms inventou em 1846 o termo 'folklore', para designar as expressões culturais usadas pelas pessoas. Ele uniu as palavras folk, que significa povo ou popular, e lore, que quer dizer saber, ensinamento e até mesmo conhecimento tradicional

 Reprodução/Freepik

Sítio do picapau amarelo

Um dos maiores responsáveis por difundir o folclore brasileiro foi o escritor Monteiro Lobato, por meio de suas obras na série de livros O sítio do picapau amarelo, em que tratou de inserir diversos personagens folclóricos brasileiros

 TV Globo/Divulgação

Personagens do folclore brasileiro

Em homenagem a data, separamos alguns personagens famosos das histórias brasileiras

 Reprodução/pixabay

Saci-Pererê

O menino negro de uma perna só e gorro vermelho é uma das figuras mais conhecidas do folclore brasileiro. Sempre com um cachimbo na boca, o passatempo dele é pregar peças nas pessoas como, esconder objetos e confundir os andarilhos nas trilhas

 Reprodução/Facebook @Secretaria de Cultura e Turismo de São José

Curupira

Morador das matas, tem como missão espantar quem faz mal à floresta. O Curupira tem cabelos vermelhos e pés virados para trás para confundir a direção dos seus passos, fazendo com que aquele que o procura vá na direção oposta

 Reprodução/Freepik

Boto

A lenda do Boto tem origem na região Amazônica. Na história, o animal se transforma em um homem formoso, geralmente vestido de branco seduz e engravida as mulheres e retorna ao rio, onde desaparece. Acredita-se que a lenda surgiu para justificar gravidezes fora do casamento e de pais desconhecidos

 Daniel Ferreira/CB/D.A Press

Negrinho do Pastoreio

O Negrinho do Pastoreio é uma lenda popular na região sul do Brasil remonta o passado da escravidão no país. A lenda conta a história de um menino escravizado que perdeu um dos cavalos do seu senhor e foi cruelmente forçado a passar a noite em um formigueiro. Para surpresa de todos, no outro dia, ele apareceu montado no cavalo perdido e sem nenhum arranhão

 Reprodução/Instagram

Iara

O nome Iara vem do tupi-guarani, e significa 'senhora das águas'. Apesar de se assemelhar às sereias europeias, sua origem é indigena. Da cintura para baixo tem cauda de peixe, já na parte superior, é uma bela mulher, de longos cabelos, que canta e se penteia nas margens dos rios para atrair os homens e afogá-los

 Reprodução/Facebook @Criança Inteligente

Caipora

Protetora dos animais e guardiã da floresta, e persegue os caçadores. A caipora é descrita como uma mulher indígena de baixa estatura, cabelos vermelhos como fogo e orelhas pontudas. A criatura gosta de fumar, e para serem deixados em paz os caçadores deixam fumo de corda para a Caipora

 Wikimedia Commons

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais