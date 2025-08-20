O que é folclore? Dia é celebrado em 22 de agosto

Negrinho do Pastoreio

O Negrinho do Pastoreio é uma lenda popular na região sul do Brasil remonta o passado da escravidão no país. A lenda conta a história de um menino escravizado que perdeu um dos cavalos do seu senhor e foi cruelmente forçado a passar a noite em um formigueiro. Para surpresa de todos, no outro dia, ele apareceu montado no cavalo perdido e sem nenhum arranhão