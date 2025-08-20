O que é folclore? Dia é celebrado em 22 de agosto

O folclore é resultado de uma mistura de mitos, culturas e tradições europeias, indígenas e africanas que se uniram no BrasilDivulgação / COP30
O primeiro dia do folclore foi celebrado em 1965, quando o então presidente Humberto Castello Branco, durante a ditadura militar, assinou um decreto oficializando a data. A partir de então, o 22 de agosto passou a ser celebrado nacionalmente como o dia do folcloreReprodução/instagram/@historiadaditadura
A data escolhida é referência à data em que o escritor inglês William John Thoms inventou em 1846 o termo 'folklore', para designar as expressões culturais usadas pelas pessoas. Ele uniu as palavras folk, que significa povo ou popular, e lore, que quer dizer saber, ensinamento e até mesmo conhecimento tradicionalReprodução/Freepik
Um dos maiores responsáveis por difundir o folclore brasileiro foi o escritor Monteiro Lobato, por meio de suas obras na série de livros O sítio do picapau amarelo, em que tratou de inserir diversos personagens folclóricos brasileirosTV Globo/Divulgação
Em homenagem a data, separamos alguns personagens famosos das histórias brasileirasReprodução/pixabay
O menino negro de uma perna só e gorro vermelho é uma das figuras mais conhecidas do folclore brasileiro. Sempre com um cachimbo na boca, o passatempo dele é pregar peças nas pessoas como, esconder objetos e confundir os andarilhos nas trilhasReprodução/Facebook @Secretaria de Cultura e Turismo de São José
Morador das matas, tem como missão espantar quem faz mal à floresta. O Curupira tem cabelos vermelhos e pés virados para trás para confundir a direção dos seus passos, fazendo com que aquele que o procura vá na direção opostaReprodução/Freepik
A lenda do Boto tem origem na região Amazônica. Na história, o animal se transforma em um homem formoso, geralmente vestido de branco seduz e engravida as mulheres e retorna ao rio, onde desaparece. Acredita-se que a lenda surgiu para justificar gravidezes fora do casamento e de pais desconhecidosDaniel Ferreira/CB/D.A Press
O Negrinho do Pastoreio é uma lenda popular na região sul do Brasil remonta o passado da escravidão no país. A lenda conta a história de um menino escravizado que perdeu um dos cavalos do seu senhor e foi cruelmente forçado a passar a noite em um formigueiro. Para surpresa de todos, no outro dia, ele apareceu montado no cavalo perdido e sem nenhum arranhãoReprodução/Instagram
O nome Iara vem do tupi-guarani, e significa 'senhora das águas'. Apesar de se assemelhar às sereias europeias, sua origem é indigena. Da cintura para baixo tem cauda de peixe, já na parte superior, é uma bela mulher, de longos cabelos, que canta e se penteia nas margens dos rios para atrair os homens e afogá-losReprodução/Facebook @Criança Inteligente
Protetora dos animais e guardiã da floresta, e persegue os caçadores. A caipora é descrita como uma mulher indígena de baixa estatura, cabelos vermelhos como fogo e orelhas pontudas. A criatura gosta de fumar, e para serem deixados em paz os caçadores deixam fumo de corda para a CaiporaWikimedia Commons
