Festa do Peão de Barretos comemora 70 anos

Atraindo milhares de pessoas todos os anos para o interior paulista, o evento é considerado um dos maiores rodeios da América Latina

Por Júlio Noronha*
Aniversário

A Festa do Peão de Barretos comemora 70 anos no final do mês de agosto. O rodeio é um dos maiores do mundo

Público

Na última edição contou com a presença de cerca de 900 mil pessoas. O evento conta com mais de 100 atrações e acontece todos os anos, durante 11 dias na cidade de Barretos (SP)

Os independentes

A celebração foi criada por um grupo de jovens solteiros recém independentes financeiramente, que se chamaram de 'Os independentes'

Encontro de peões

A ideia inicial era realizar um encontro entre os peões que vinham das fazendas de Minas Gerais e Mato Grosso, para os abatedouros da cidade. Depois de concluir o serviço em solo paulista, os peões se reuniam nos horários de descanso para brincar de montar cavalos bravos

Rodeio de touros

Hoje também é possível ver na festa, a modalidade do rodeio com touros, essa versão trazida dos EUA, hoje é considerada mais dinâmica que o rodeio de cavalos

Shows e prêmios

Além do rodeio, hoje em dia a festa também oferece shows que promovem a cultura do boiadeiro e premiações. Ao todo, somando a premiação das nove modalidades presentes no rodeio, o festival distribui mais de R$ 1 milhão em prêmios

Copa do Mundo de Rodeio

No ano de 2009 o evento foi palco da Copa do Mundo de Rodeio, reunindo participantes de diversos países, o evento fez parte do circuito da Professional Bull Riders

Celebridades mundiais

A festa também já contou com nomes de estrelas internacionais como Shakira, Mariah Carey e Alan Jackson, que já se apresentaram em Barretos

Festa em 2025

Neste ano, o evento vai contar com grandes nomes da música sertanejo como as duplas Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Chitãozinho & Xororó e Maiara & Maraisa. Além das duplas também vão se apresentar cantores como Ana Castela o cantor Leonardo

Ingressos

A Festa do Peão de Barretos acontece entre os dias 21 e 31 de agosto. Os ingressos para o evento estão disponíveis no site 'total acesso'. Os ingressos ainda disponíveis que dão acesso ao rodeio, parque e o show podem ser encontrados com preços que variam de R$ 70 a R$ 390 dependendo do dia

