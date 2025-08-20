Festa do Peão de Barretos comemora 70 anos

Ingressos

A Festa do Peão de Barretos acontece entre os dias 21 e 31 de agosto. Os ingressos para o evento estão disponíveis no site 'total acesso'. Os ingressos ainda disponíveis que dão acesso ao rodeio, parque e o show podem ser encontrados com preços que variam de R$ 70 a R$ 390 dependendo do dia