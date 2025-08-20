A Festa do Peão de Barretos comemora 70 anos no final do mês de agosto. O rodeio é um dos maiores do mundoGuilherme Soares/CB/D.A Press
Na última edição contou com a presença de cerca de 900 mil pessoas. O evento conta com mais de 100 atrações e acontece todos os anos, durante 11 dias na cidade de Barretos (SP)Reprodução/instagram/@festadopeaodebarretos_oficial
A celebração foi criada por um grupo de jovens solteiros recém independentes financeiramente, que se chamaram de 'Os independentes'Hoje também é possível ver na festa, a modalidade do rodeio com touros, essa versão trazida dos EUA, hoje é considerada mais dinâmica que o rodeio de cavalos
A ideia inicial era realizar um encontro entre os peões que vinham das fazendas de Minas Gerais e Mato Grosso, para os abatedouros da cidade. Depois de concluir o serviço em solo paulista, os peões se reuniam nos horários de descanso para brincar de montar cavalos bravosJosé Soares Silva Junior/CB/D.A Press
Hoje também é possível ver na festa, a modalidade do rodeio com touros, essa versão trazida dos EUA, hoje é considerada mais dinâmica que o rodeio de cavalosWikimedia Commons
Além do rodeio, hoje em dia a festa também oferece shows que promovem a cultura do boiadeiro e premiações. Ao todo, somando a premiação das nove modalidades presentes no rodeio, o festival distribui mais de R$ 1 milhão em prêmiosWikimedia Commons
No ano de 2009 o evento foi palco da Copa do Mundo de Rodeio, reunindo participantes de diversos países, o evento fez parte do circuito da Professional Bull RidersReprodução/instagram/@festadopeãodebarretos_oficial
A festa também já contou com nomes de estrelas internacionais como Shakira, Mariah Carey e Alan Jackson, que já se apresentaram em BarretosPablo PORCIUNCULA / AFP
Neste ano, o evento vai contar com grandes nomes da música sertanejo como as duplas Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Chitãozinho & Xororó e Maiara & Maraisa. Além das duplas também vão se apresentar cantores como Ana Castela o cantor LeonardoReprodução/Divulgação
A Festa do Peão de Barretos acontece entre os dias 21 e 31 de agosto. Os ingressos para o evento estão disponíveis no site 'total acesso'. Os ingressos ainda disponíveis que dão acesso ao rodeio, parque e o show podem ser encontrados com preços que variam de R$ 70 a R$ 390 dependendo do diaPAULO WHITAKER/EM/D.A Press