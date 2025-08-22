Tremembé: crimes que chocaram o Brasil voltam às telas

'Os criminosos mais famosos do país estão reunidos em uma mesma prisão', anuncia a legenda da nova série do Prime Video
Prevista para estrear em 2025, 'Tremembé' mergulha em alguns dos crimes mais brutais e comentados do Brasil, trazendo para a ficção histórias que já chocaram o país
Baseada nos livros de Ulisses Campbell, a produção tem direção de Vera Egito e elenco de peso, com Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Carol Garcia, Felipe Simas, entre outros
A trama acompanha a convivência dentro do presídio feminino e masculino de Tremembé, onde estão reunidos alguns dos criminosos mais notórios do país. Confira:
Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, Suzane von Richthofen será vivida por Marina Ruy Barbosa. A série vai retratar sua frieza, a manipulação e o triângulo do crime com os irmãos Cravinhos
O crime que abalou o Brasil terá destaque central na trama, mostrando não apenas a execução, mas também as motivações financeiras e o impacto familiar
Interpretado por Felipe Simas, Daniel foi namorado de Suzane e autor direto das agressões contra os pais dela. A série deve explorar a paixão obsessiva que levou ao crime
O irmão de Daniel, que participou ativamente do assassinato e do roubo de pertences da família Richthofen, será vivido por Kelner Macêdo, ampliando o foco no pacto entre os três
A morte da menina em 2008 será um dos arcos mais impactantes, com a série mostrando o julgamento da opinião pública e o horror de um crime cometido contra uma criança indefesa
Pai de Isabella, condenado por jogá-la do sexto andar, será interpretado por Lucas Oradovschi. A produção deve mostrar a versão oficial e os bastidores da investigação
Madrasta de Isabella, cúmplice do crime e condenada a mais de 26 anos, será vivida por Bianca Comparato. A série deve retratar sua participação e a relação conflituosa com a criança
Condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki, Elize será interpretada por Carol Garcia
O arco de Elize mostrará não só o assassinato, mas também o julgamento midiático, marcado pela frieza com que ocultou o corpo e pelo contraste entre sua imagem e o ato cometido
Médico acusado e condenado por dezenas de estupros contra pacientes, será retratado por Anselmo Vasconcelos. O personagem reforça o caráter perturbador da prisão que abriga criminosos de diferentes perfis
Sandrão será vivida por Letícia Rodrigues. A série deve mostrar sua trajetória no sistema prisional e sua influência entre detentas
Ex-namorada de Suzane e Elize, Sandra Gomes foi condenada a 27 anos de prisão por sequestro e morte de um adolescente
Mais do que um cenário, o presídio é personagem central: conhecido por reunir alguns dos criminosos mais infames do Brasil, ele será retratado como espaço de tensão, alianças e rivalidades