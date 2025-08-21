Palo: o significado por trás do nome do filho de Mariana Rios

Os nomes 'diferentes' tem virado moda entre os famosos e chamado a atenção nas redes sociais. Um exemplo disso é o futuro filho da atriz Mariana Rios com o economista Juca Diniz, que se chamará PaloReprodução Instagram
A atriz anunciou o nome da criança no programa 'Saia Justa', da GNT. Ela também falou como tem sido o processo da gravidez e sobre a perda do primeiro bebêReprodução: Instagram
De origem espanhola, Palo quer dizer 'força resiliência e resistência', é simbolizado por troncos de árvoresReprodução/Parque Estadual de Vassununga
O casal se conheceu em 2023, em uma festa em São Paulo, e assumiu o relacionamento publicamente no mesmo ano, em uma viagem a ParisReprodução Instagram
A atriz postou nas redes sociais uma mensagem para o filho, falando sobre o nome da criança. 'Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam.'Reprodução/instagram/@marianarios
O casal não é o único a nomear os filhos com nomes pouco comuns, confira algumas outras celebridades que deram nomes diferentes para os filhosPixabay
Filho da ex-BBB Rafa Kalimann e do cantor Nattanzinho, o nome escolhido pelos pais é uma homenagem à avó do cantorReprodução/Instagram
De origem africana,o nome significa 'chefe' ou 'líder'. Filho de MC Daniel e Lorena Maria o nome tem como inspiração o ex-imperador da Etiópia Rás Tafari, que governou o país durante os anos 1930 e virou símbolo de um continente africano orgulhoso e livreReprodução/Instagram/@badgallore
Filha da cantora Ludmilla e Brunna Gonçalves, o nome também é de origem africana. Zuri significa 'linda' no idioma suaíli, língua falada por milhões de pessoas na África ocidentalReprodução/Instagram
Nascida em outubro de 2024, a filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima possui nome de origem africana, Nala quer dizer 'dádiva' e 'rainha'Reprodução/Instagram/@iza
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes