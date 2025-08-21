O dia em que Pelé conheceu o carrasco da Copa de 1950

Em 2010, a caminho da Copa da África do Sul, o narrador Nivaldo Prieto dividiu um voo com Pelé e presenciou um dos encontros mais marcantes da história do esporteCreative Commons Wikimedia
Ao lado de Prieto, sentou-se um senhor que, a princípio, parecia apenas mais um passageiro. O homem confidenciou ao narrador o seu grande sonho: conhecer Pelé. Naquele momento Nivaldo ainda não sabia quem era aquele passageiroCreative Commons Wikimedia
O homem era Alcides Ghiggia, o jogador uruguaio que marcou o gol da vitória do Uruguai contra o Brasil na Copa de 1950. A histórica derrota que ficou conhecida como 'Maracanazo'Creative Commons Wikimedia
Nivaldo Prieto foi até Pelé e contou a ele que Ghiggia estava a bordo. Ao saber da presença do carrasco, o 'rei do futebol' levou a mão ao peito, emocionado, e sua voz embargouFotos: Acervo Pessoal
Pelé relembrou um momento que marcou sua infância: a derrota de 1950. 'Ele fez meu pai chorar', disse Pelé e relembrou a promessa que fez naquele momento: 'Pai, eu vou te dar uma Copa do Mundo'Creative Commons
No mesmo instante, Pelé se levantou à procura de Ghiggia. O uruguaio também se levantou. No corredor do avião, os dois se olharam e se abraçaram, em um momento que uniu a promessa de um garoto e a lenda que fez um pai chorarCreative Commons
