A luta para amansar Tigrão, o gato feral que conquistou fãs pela fofura e braveza

Uma ferra indomável — e muito fofa — conquistou fãs na internet: o gato Tigrão.
O nome, escolhido pelos seguidores, já diz tudo. Tigrão é um gato arisco e agressivo com humanos. Mas, se depender do protetor Márcio Laverda, não por muito tempo.
Tigrão e mais 16 gatos foram resgatados por Márcio em julho. Eles viviam em uma colônia no mato, em uma zona rural no Rio Grande do Sul.
Devido ao descontrole populacional, já que nenhum dos gatos era castrado, a população local começou a envenenar os animais.
Assim como os outros animais da ninhada, Tigrão é um gato feral. Isso quer dizer que ele vivia como um animal selvagem e sem contato com humanos, por isso o comportamento agressivo.
Mas, aos poucos, ele vai cedendo aos carinhos com muita paciência do tutor e, claro, alguns petiscos também.
Já teve muito petisco, ursinhos de pelúcia, brinquedos e até leitura da bíblia para acalmar o bichano. Será que dá certo?
Brincadeiras à parte, Tigrão percebe aos poucos que pode confiar no tutor. Ele passou a rosnar menos e até deixa Márcio encostar nele, mas com cautela.
'Eu sei que tu já deve ter sofrido bastante na rua, maus-tratos, eu sei que não é fácil', diz Márcio em vídeo emocionante da primeira vez que conseguiu encostar no animal.
Além de Tigrão, Márcio cuida de dezenas de cachorros e gatos em Portão (RS). Durante o inverno, ele viralizou ao compartilhar vídeo em que montou casinhas para proteger cachorros do frio. Ele também mostra rotina de cuidados, exames e dia a dia dos animais.