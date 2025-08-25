AMOR

A luta para amansar Tigrão, o gato feral que conquistou fãs pela fofura e braveza

Felino foi resgatado por um protetor de animais, que compartilha com os seguidores o processo para tentar 'amansar' a fera

Por Gabriella Braz
Fofura

Uma ferra indomável — e muito fofa — conquistou fãs na internet: o gato Tigrão.

Arisco

O nome, escolhido pelos seguidores, já diz tudo. Tigrão é um gato arisco e agressivo com humanos. Mas, se depender do protetor Márcio Laverda, não por muito tempo.

Resgate

Tigrão e mais 16 gatos foram resgatados por Márcio em julho. Eles viviam em uma colônia no mato, em uma zona rural no Rio Grande do Sul.

Maus-tratos

Devido ao descontrole populacional, já que nenhum dos gatos era castrado, a população local começou a envenenar os animais.

Gatos ferais

Assim como os outros animais da ninhada, Tigrão é um gato feral. Isso quer dizer que ele vivia como um animal selvagem e sem contato com humanos, por isso o comportamento agressivo.

Domesticação

Mas, aos poucos, ele vai cedendo aos carinhos com muita paciência do tutor e, claro, alguns petiscos também.

Estratégias

Já teve muito petisco, ursinhos de pelúcia, brinquedos e até leitura da bíblia para acalmar o bichano. Será que dá certo?

Avanços

Brincadeiras à parte, Tigrão percebe aos poucos que pode confiar no tutor. Ele passou a rosnar menos e até deixa Márcio encostar nele, mas com cautela.

Emoção

'Eu sei que tu já deve ter sofrido bastante na rua, maus-tratos, eu sei que não é fácil', diz Márcio em vídeo emocionante da primeira vez que conseguiu encostar no animal.

Boa ação

Além de Tigrão, Márcio cuida de dezenas de cachorros e gatos em Portão (RS). Durante o inverno, ele viralizou ao compartilhar vídeo em que montou casinhas para proteger cachorros do frio. Ele também mostra rotina de cuidados, exames e dia a dia dos animais.

