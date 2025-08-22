Jacaré e tubarões nadam juntos na foz de rio nos EUA

Um aligátor (jacaré americano), foi visto nadando ao lado de um grupo de cinco tubarões limão na Ilha de Hilton Head, na Carolina do Sul, Estados UnidosReprodução/TikTok/@ginaroseathans
No vídeo publicado na rede social Tik Tok é possível ver os animais nadando lado a lado, sem qualquer sinal de agressividade. O registro já acumula quase 5 milhões de visualizações e mais de 500 mil curtidasReprodução/TikTok/@ginaroseathans
A cena chamou atenção pelo fato de que esses animais vivem em habitats diferentes. Não é comum vê los juntos nas praias e pântanos americanosReprodução/TikTok/@ginaroseathans
Os aligatores são comuns em praticamente toda região sudeste dos Estados Unidos, porém vivem nos pântanos, rios e lagos de água doce, raramente vistos em águas salobrasPixabay
Os tubarões limão são habituais de águas quentes e subtropicais, mas são considerados comuns na Carolina do Sul. Esses animais vivem no mar, mas podem ocasionalmente se aventurar em estuários com as fozes de rios, onde a água é parcialmente doceWikimedia Commons
O vídeo foi gravado em um deck onde é comum a pesca, o que pode justificar a presença dos animais de grande porteReprodução/TikTok/@ginaroseathans
A região é conhecida por seus inúmeros corpos da água e portos naturais, que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da região em um passado colonialvisitusa.com.br/divulgação
*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori