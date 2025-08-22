UNIÃO DE ESPÉCIES

Jacaré e tubarões nadam juntos na foz de rio nos EUA

Carnívoros aquáticos foram filmados em um um píer na Carolina do Sul

Por Júlio Noronha*
Reprodução/TikTok/@ginaroseathans

Grandes carnívoros

Um aligátor (jacaré americano), foi visto nadando ao lado de um grupo de cinco tubarões limão na Ilha de Hilton Head, na Carolina do Sul, Estados Unidos

 Reprodução/TikTok/@ginaroseathans

Vídeo

No vídeo publicado na rede social Tik Tok é possível ver os animais nadando lado a lado, sem qualquer sinal de agressividade. O registro já acumula quase 5 milhões de visualizações e mais de 500 mil curtidas

 Reprodução/TikTok/@ginaroseathans

Habitats incomuns

A cena chamou atenção pelo fato de que esses animais vivem em habitats diferentes. Não é comum vê los juntos nas praias e pântanos americanos

 Reprodução/TikTok/@ginaroseathans

Aligatores

Os aligatores são comuns em praticamente toda região sudeste dos Estados Unidos, porém vivem nos pântanos, rios e lagos de água doce, raramente vistos em águas salobras

 Pixabay

Tubarões

Os tubarões limão são habituais de águas quentes e subtropicais, mas são considerados comuns na Carolina do Sul. Esses animais vivem no mar, mas podem ocasionalmente se aventurar em estuários com as fozes de rios, onde a água é parcialmente doce

 Wikimedia Commons

Pescaria

O vídeo foi gravado em um deck onde é comum a pesca, o que pode justificar a presença dos animais de grande porte

 Reprodução/TikTok/@ginaroseathans

Carolina do Sul

A região é conhecida por seus inúmeros corpos da água e portos naturais, que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da região em um passado colonial

 visitusa.com.br/divulgação

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

