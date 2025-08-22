INGLATERRA

O 'padre gato' que agita as redes sociais

Padre Jordan vira sensação no TikTok com humor, simpatia e carisma

Por Maria Luiza Campelo
Reprodução/TikTok

A fama inesperada

Um vigário de Londres, conhecido como padre Jordan, viralizou após aparecer em um vídeo da Igreja St. Edward the Confessor no TikTok

 Reprodução/TikTok

O convite que viralizou

No vídeo, ele apenas convida os fiéis para irem à igreja. Mas para o público, foi o charme do religioso que conquistou mais de 1,5 milhões de visualizações

 Reprodução/TikTok

O apelido novo

Os internautas logo o apelidaram de 'padre gato' e encheram os comentários de elogios e brincadeiras humoradas

Reprodução/TikTok

Cantadas criativas

Entre os comentários, surgiram piadas como: 'Você faz visitas a domicílio? Acho que meu quarto está assombrado e precisa de uma limpeza espiritual.' e 'Não me deixes cair em tentação, Padre… a menos que esteja livre na sexta-feira.'

 Reprodução/TikTok

Bom humor e ironia

Com um tom de ironia, padre Jordan respondeu aos seguidores. Ele até brincou, 'eu realmente soltei meus olhares mais charmosos. Praticamente indecente.'

 Reprodução/TikTok

A revelação

O detalhe que chamou atenção do público foi que Jordan é casado e pai de dois filhos. A igreja Anglicana, na qual ele faz parte, permite que padres se casem

 Reprodução/TikTok

Mais um motivo para brincar

Ao mostrar um terço e sua aliança aparecer em um vídeo, os comentários aumentaram. Uma seguidora comentou no vídeo que 'foi a esposa dele que fez ele gravar esse vídeo só para mostrar a aliança para todo mundo'

 Reprodução/TikTok

Veja Mais

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais