Quem eram os jornalistas mortos por Israel em Gaza

Pelo menos 15 pessoas morreram após bombardeios israelenses contra o hospital Nasser, em Khan Yunis

Por Aline Gouveia
O primeiro ataque desta segunda-feira (25/8) foi executado com um drone explosivo e, em seguida, ocorreu um bombardeio no momento em que os feridos estavam sendo retirados

Mohammad Salama

A emissora Al Jazeera, no Catar, anunciou que Mohammad Salama, fotógrafo e cinegrafista, é uma das vítimas que foram assassinadas por Israel

Mariam Dagga

A Associated Press (AP) afirmou estar 'chocada e triste' com a morte de Mariam Dagga, 33 anos, jornalista que colaborava com a empresa desde o início da guerra

Moaz Abu Taha

O jornalista Moaz Abu Taha trabalhava para veículos de comunicação palestinos e internacionais

Hussam al-Masri

A quarta vítima é Hussam al-Masri, jornalista da agência de notícias canadense-britânica Reuters

O Exército israelense anunciou que ordenou a abertura de uma 'investigação' após bombardeio contra o hospital

A nota de Israel acrescenta que 'lamenta qualquer dano causado a pessoas não envolvidas e que não tem jornalistas como alvos'

Quase 200 profissionais da imprensa foram mortos desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023

