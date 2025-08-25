Quem eram os jornalistas mortos por Israel em Gaza

O primeiro ataque desta segunda-feira (25/8) foi executado com um drone explosivo e, em seguida, ocorreu um bombardeio no momento em que os feridos estavam sendo retiradosAFP
A emissora Al Jazeera, no Catar, anunciou que Mohammad Salama, fotógrafo e cinegrafista, é uma das vítimas que foram assassinadas por Israel
A Associated Press (AP) afirmou estar 'chocada e triste' com a morte de Mariam Dagga, 33 anos, jornalista que colaborava com a empresa desde o início da guerraReprodução/Redes sociais
O jornalista Moaz Abu Taha trabalhava para veículos de comunicação palestinos e internacionais
A quarta vítima é Hussam al-Masri, jornalista da agência de notícias canadense-britânica ReutersReprodução/Redes sociais
O Exército israelense anunciou que ordenou a abertura de uma 'investigação' após bombardeio contra o hospital
A nota de Israel acrescenta que 'lamenta qualquer dano causado a pessoas não envolvidas e que não tem jornalistas como alvos'
Quase 200 profissionais da imprensa foram mortos desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023