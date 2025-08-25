A brasileira Izabel Rosa Pereira, 114 anos, é uma das quatro pessoas mais velhas do mundo
Natural de Caputira, em Minas Gerais, a supercentenária só fica atrás da britânica Ethel Caterham (116 anos), da francesa Marie-Rose Tessier (115) e da norte-americana Naomi Whitehead (114)
Segundo o site LongeviQuest, a diferença de idade entre Naomi e Izabel é de apenas 17 dias
Nascida em em 13 de outubro de 1910, a mineira é filha de Manoel Pinto Moreira e Francisca Leocádia Moreira
Izabel casou-se com Antônio José Pereira. Antônio, na época viúvo, já tinha três filhos. Juntos, Izabel e Antônio tiveram 12 filhos. Ela ficou viúva em 3 de abril de 2001
Izabel passou a vida inteira em Caputira. Com o passar dos anos, a família adquiriu um terreno próprio, onde reside até hoje. A supercentenária é avó de 30 netos, bisavó de 23 e tataravó de 8
Segundo o LongeviQuest, ela adora ocupar o tempo recebendo familiares e amigos para conversar. Quando perguntada sobre o que considera mais importante no mundo, ela afirmou que é a família