Troca justa

Uma amizade saudável é construída sobre apoio, afeto e reciprocidade. Quando a relação começa a gerar mais cansaço do que alegria, é sinal de que o equilíbrio foi perdido. A psicóloga Laynara Mesquita explica: 'Se a relação começa a trazer mais desgaste do que carinho, esse já é um sinal de que talvez seja hora de encerrar o ciclo'