Os jogadores convocados por Ancelotti que atuam no Brasileirão

Mudanças de rota

Ainda que o número de representantes do futebol brasileiro tenha diminuído, muitos dos presentes na lista anterior já não atuam mais em território nacional. Léo Ortiz e Danilo, de fora, ainda atuam no Flamengo. No entanto, os convocados Wesley e Estevão, ex-Flamengo e Palmeiras, respectivamente, atuam, hoje, por Roma e Chelsea. Incluído na primeira vez mas não na segunda, Gerson também deixou o rubro-negro carioca, com destino ao Zenit, da Rússia.