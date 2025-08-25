Futebol

Os jogadores convocados por Ancelotti que atuam no Brasileirão

Segunda lista da Era Ancelotti foi anunciada nesta segunda-feira (25/8) para os confrontos contra Chile (4/9) e Bolívia (9/9), pelas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo

Por Gabriel Botelho
Menos 'BR's' na lista

A segunda lista de convocados da Era Ancelotti na Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (25/8), porta número menor de jogadores em atividade no Brasil em relação à primeira. Na última vez, sete foram escolhidos por Carletto. Para os embates contra Chile (4/9) e Bolívia (9/9), apenas quatro estão entre os 25 selecionados. Confira quais são.

Hugo Souza

Titular no Corinthians, Hugo foi, pela segunda vez em duas possíveis, lembrado por Ancelotti na convocação. Assim como na última oportunidade, foi chamado como terceiro goleiro.

Alex Sandro

Lateral-esquerdo de origem e ainda capaz de atuar no centro da defesa, o defensor do Flamengo também é figurinha repetida na lista do treinador italiano. É peça importante do time carioca na busca pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão

Fabrício Bruno

Lembrado por Dorival ainda nos tempos de Flamengo, Fabrício Bruno volta à Canarinho com Ancelotti, dessa vez, como atleta do Cruzeiro. É nome importante na equipe mineira sob o comando do português Leonardo Jardim.

Kaio Jorge

Convocado para a Seleção pela primeira vez na carreira, o atacante de 23 anos do Cruzeiro é o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols. É uma das principais novidades na lista da vez.

Mudanças de rota

Ainda que o número de representantes do futebol brasileiro tenha diminuído, muitos dos presentes na lista anterior já não atuam mais em território nacional. Léo Ortiz e Danilo, de fora, ainda atuam no Flamengo. No entanto, os convocados Wesley e Estevão, ex-Flamengo e Palmeiras, respectivamente, atuam, hoje, por Roma e Chelsea. Incluído na primeira vez mas não na segunda, Gerson também deixou o rubro-negro carioca, com destino ao Zenit, da Rússia.

