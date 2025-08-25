Os jogadores convocados por Ancelotti que atuam no Brasileirão

A segunda lista de convocados da Era Ancelotti na Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (25/8), porta número menor de jogadores em atividade no Brasil em relação à primeira. Na última vez, sete foram escolhidos por Carletto. Para os embates contra Chile (4/9) e Bolívia (9/9), apenas quatro estão entre os 25 selecionados. Confira quais são.Nelson Almeida/AFP
Titular no Corinthians, Hugo foi, pela segunda vez em duas possíveis, lembrado por Ancelotti na convocação. Assim como na última oportunidade, foi chamado como terceiro goleiro.Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Lateral-esquerdo de origem e ainda capaz de atuar no centro da defesa, o defensor do Flamengo também é figurinha repetida na lista do treinador italiano. É peça importante do time carioca na busca pelos títulos da Libertadores e do BrasileirãoErica Martin/Estadão Conteúdo
Lembrado por Dorival ainda nos tempos de Flamengo, Fabrício Bruno volta à Canarinho com Ancelotti, dessa vez, como atleta do Cruzeiro. É nome importante na equipe mineira sob o comando do português Leonardo Jardim.Rapha Marques/Cruzeiro
Convocado para a Seleção pela primeira vez na carreira, o atacante de 23 anos do Cruzeiro é o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols. É uma das principais novidades na lista da vez.Rapha Marques/Cruzeiro
Ainda que o número de representantes do futebol brasileiro tenha diminuído, muitos dos presentes na lista anterior já não atuam mais em território nacional. Léo Ortiz e Danilo, de fora, ainda atuam no Flamengo. No entanto, os convocados Wesley e Estevão, ex-Flamengo e Palmeiras, respectivamente, atuam, hoje, por Roma e Chelsea. Incluído na primeira vez mas não na segunda, Gerson também deixou o rubro-negro carioca, com destino ao Zenit, da Rússia.Divulgação