Com Neymar fora, Ancelotti convoca a Seleção para data Fifa de setembro

A Seleção Brasileira foi convocada, nesta segunda-feira, para encerrar a campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano Carlo Ancelotti anunciou os selecionados pela segunda vez desde a chegada ao comando, em maio passado. Já classificada, a Seleção terá pela frente Chile (4/9) e Bolívia (9/9), ambos pelas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas. O retorno de Lucas Paquetá e as ausências de Neymar e Rodrygo foram os destaques.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Logo após anunciar os escolhidos, Ancelotti respondeu à imprensa sobre as decisões tomadas. De acordo com ele, algumas das presenças, assim como ausências de destaque, foram concretizadas por um desejo dele de conhecer alguns jogadores com quem ainda não trabalhou.

"É uma lista que mudou desde a primeira convocação. Temos novos jogadores, e alguns, da mesma forma, que não estão. Muitos não estão pois a ideia que tenho é conhecer novos jogadores, que ainda não conheço bem, tanto a nível profissional quanto pessoal. Posso dizer, no entanto, que analiso todos a nível técnico. Pretendo ajudar a Seleção a fazer as coisas bem. Esses que não estão, inclusive, trabalharam muito bem na primeira convocação", avaliou.

"Esse grupo tem que ter uma base fixa de jogadores muito importantes. Temos que fazer, assim como fizemos desta vez, uma seleção para aumentar o nosso espectro de opções. Por isso, foram escolhidas novas opções. Assim, vamos saber os que poderão nos ajudar a complementar essa base. Temos um grupo fixo de 14, 15 jogadores, que posso afirmar que estarão no Mundial. Os outros vão rodar um pouco", complementou.

O italiano, ademais, afirmou considerar, junto à comissão técnica, a importância de contar com todos os atletas, inevitavelmente, a "100% de condição física". "A comissão considera com muita importância o aspecto físico. Só estarão aqui os que estiverem 100% fisicamente. Esse critério é muito importante para nós. Qualquer posição possui muita competição. Se um jogador não estiver 100%, outro será chamado", explicou.



Ancelotti ainda respondeu sobre a principal ausência na lista, a de Neymar, e a presença de Lucas Paquetá. Segundo o treinador, deixou o camisa 10 do Santos de fora por conta de um problema muscular. A inclusão do meio-campista do West Ham, em contrapartida, ocorreu para que o comandante pudesse "conhecê-lo melhor".

"Neymar tem, como todos os outros, que chegar à Copa em uma boa condição física. Ele teve um problema, de última hora, e, por isso, o deixamos de fora. Paquetá está na convocação pois não o conheço, e quero conhecer. Ele pode jogar em diferentes posições no campo, e isso será valioso para nós", disse.



Esses dois jogos são os dois últimos, e precisamos terminar as Eliminatórias de forma positiva. Temos um ambiente positivo na Seleção, e precisamos nos aproveitar dos próximos jogos para manter esse ambiente. Isso é muito importante para a Copa do Mundo", acrescentou. Ancelotti ainda se disse "muito emocionado" poder poder comandar o Brasil no Maracanã. "Não tive problemas até aqui, pois o ambiente no Brasil é ótimo", afirmou.



Confira os jogadores convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING); Bento (Al-Nassr-Arábia Saudita); Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: AlexSandro (Lille - FRA); Alex Sandro (Flamengo); Caio Henrique (Monaco-FRA); Douglas Santos (Zenit-RUS); Fabrício Bruno (Cruzeiro); Gabriel Magalhães (Arsenal-ING); Marquinhos (PSG-FRA); Vanderson (Monaco-FRA); Wesley (Roma ITA)



Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea-ING); Bruno Guimarães (Newcastle-ING); Casemiro (Manchester United-ING); Joelinton (Newcastle-ING); Lucas Paquetá (West Ham ING)

Atacantes: Estevão (Chelsea ING); Gabriel Martinelli (Arsenal ING); João Pedro (Chelsea-ING); Kaio Jorge (Cruzeiro); Luiz Henrique (Zenit-RUS) ; Matheus Cunha (Manchester United-ING); Raphinha (Barcelona-ESP); Richarlison (Tottenham-ING).

Acompanhe como foi a convocação: