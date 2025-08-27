TV 3.0: o que muda com a nova tecnologia?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quarta-feira (27/8), o decreto que regulamenta a TV 3.0
Não haverá mais canais tradicionais, mas sim aplicativos nos aparelhos. A migração será gradativa, com início nas grandes capitais
A transição gradual permitirá que os canais ofereçam, além do que já é transmitido ao vivo por sinal aberto, conteúdos adicionais sob demanda, como séries, jogos e programas especiais
A TV 3.0 vai oferecer imagens em 4K e 8K, e som imersivo. O objetivo é proporcionar uma experiência mais rica e personalizada para os telespectadores, aproximando a TV aberta dos serviços de streaming
Existe a necessidade inicial de um conversor para usufruir da TV 3.0. A expectativa é que, futuramente, novos televisores já venham de fábrica com suporte a essa tecnologia
A troca de canais de forma numérica será substituída. No novo modelo, os canais serão acessados por aplicativos das emissoras, semelhante aos botões para acesso às plataformas de streaming
A expectativa do governo é que o início das primeiras transmissões da TV 3.0 ocorram até a Copa do Mundo de 2026