Músicas

A música 'Golden', que faz parte do filme, ocupa a primeira colocação no ranking global do Spotify há cerca de um mês, com mais de 8 milhões de reproduções diárias. Além disso, as faixas 'Soda Pop', 'Your Idol', 'How It's Don'e e 'What It Sounds Like' também se encontram entre as 10 mais ouvidas no mundo na principal plataforma de música do mundo