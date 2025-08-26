O filme Guerreiras do K-pop, lançado no mês de junho pela Netflix, tornou-se um dos maiores fenômenos globais de 2025. O longa virou a animação mais assistida na história da plataforma, com mais de 210 milhões de visualizações em três meses, e a trilha sonora é uma febre no mundo todoReprodução/YouTube/@NetflixBrasil
A música 'Golden', que faz parte do filme, ocupa a primeira colocação no ranking global do Spotify há cerca de um mês, com mais de 8 milhões de reproduções diárias. Além disso, as faixas 'Soda Pop', 'Your Idol', 'How It's Don'e e 'What It Sounds Like' também se encontram entre as 10 mais ouvidas no mundo na principal plataforma de música do mundoReprodução/YouTube/@NetflixBrasil
Guerreiras do K-pop conta a história de três amigas, Mira, Rumi e Zoey, que fazem parte do grupo musical feminino Huntr/x, que na animação é uma das bandas mais famosas do mundo. Quando não estão se apresentando, as personagens lutam contra demônios que buscam dominar o mundoReprodução/YouTube/@NetflixBrasil
A reviravolta da história ocorre quando um outra banda de kpop, chamada Saja Boys, que é formada por demônios disfarçados, começa a ganhar destaque na cena musical, mas tudo não passa de um plano para dominar o mundoReprodução/YouTube/@NetflixBrasil
O longa é dirigido pela sul-coreana Maggie Kang e o americano Chris Appelhans, mostrando uma clara união das culturas que são a base do k-popReprodução/YouTube/@NetflixBrasil
O sucesso da obra também pode ser explicado por retratar bem o universo do K-Pop, com direito a paradas musicais, referências a doramas, competições entre idols e até mesmo uma participação do Twice, um dos grupos mais famosos do gêneroReprodução/instagram/@twicetagram
A animação conta com as coreografias tradicionais dos clipes de K-Pop, com os 'shipps' entre ídolos e personagens carismáticos que ganharam o coração dos fãsanimação conta com as coreografias tradicionais dos clipes de K-Pop, com os "shipps" entre idols e personagens carismáticos que ganharam o coração dos fãs
No entanto, o maior sucesso de Guerreiras do K-pop é a trilha sonora. Em apenas três meses, as sete músicas originais do filme já foram ouvidas mais de 1,7 bilhão de vezes apenas no SpotifyReprodução/YouTube/@NetflixBrasil
Nesta segunda-feira (25/8), o filme quebrou dois recordes na Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo. Além de Golden ter atingido o primeiro lugar, outras três faixas ocuparam posições no top 10Reprodução/YouTube/@NetflixBrasil
Com o sucesso do filme, produzido pela Sony Pictures e distribuído pela Netflix, os estúdios decidiram lançar o longa nas salas de cinema dos Estados Unidos. Lançado em 1.700 salas, o filme arrecadou US$ 18 milhões no primeiro fim de semana, tornando-se o primeiro filme da Netflix a alcançar o topo da bilheteria dos cinemasCanva AI generated
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes