'Guerreiras do k-pop': o filme febre mundial (que poucos conhecem)

Filme foi assistido 210 milhões de vezes em três meses na Netflix. No Spotify, as sete músicas da trilha sonora já receberam mais de 1,7 bilhão de reproduções

Por Júlio Noronha*
Fenômeno global

O filme Guerreiras do K-pop, lançado no mês de junho pela Netflix, tornou-se um dos maiores fenômenos globais de 2025. O longa virou a animação mais assistida na história da plataforma, com mais de 210 milhões de visualizações em três meses, e a trilha sonora é uma febre no mundo todo

Músicas

A música 'Golden', que faz parte do filme, ocupa a primeira colocação no ranking global do Spotify há cerca de um mês, com mais de 8 milhões de reproduções diárias. Além disso, as faixas 'Soda Pop', 'Your Idol', 'How It's Don'e e 'What It Sounds Like' também se encontram entre as 10 mais ouvidas no mundo na principal plataforma de música do mundo

Trama

Guerreiras do K-pop conta a história de três amigas, Mira, Rumi e Zoey, que fazem parte do grupo musical feminino Huntr/x, que na animação é uma das bandas mais famosas do mundo. Quando não estão se apresentando, as personagens lutam contra demônios que buscam dominar o mundo

Vilões

A reviravolta da história ocorre quando um outra banda de kpop, chamada Saja Boys, que é formada por demônios disfarçados, começa a ganhar destaque na cena musical, mas tudo não passa de um plano para dominar o mundo

Direção

O longa é dirigido pela sul-coreana Maggie Kang e o americano Chris Appelhans, mostrando uma clara união das culturas que são a base do k-pop

Cultura do k-pop

O sucesso da obra também pode ser explicado por retratar bem o universo do K-Pop, com direito a paradas musicais, referências a doramas, competições entre idols e até mesmo uma participação do Twice, um dos grupos mais famosos do gênero

Coreografias

A animação conta com as coreografias tradicionais dos clipes de K-Pop, com os 'shipps' entre ídolos e personagens carismáticos que ganharam o coração dos fãs

Trilha sonora

No entanto, o maior sucesso de Guerreiras do K-pop é a trilha sonora. Em apenas três meses, as sete músicas originais do filme já foram ouvidas mais de 1,7 bilhão de vezes apenas no Spotify

Topo das paradas musicais e no cinema

Nesta segunda-feira (25/8), o filme quebrou dois recordes na Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo. Além de Golden ter atingido o primeiro lugar, outras três faixas ocuparam posições no top 10

Cinema

Com o sucesso do filme, produzido pela Sony Pictures e distribuído pela Netflix, os estúdios decidiram lançar o longa nas salas de cinema dos Estados Unidos. Lançado em 1.700 salas, o filme arrecadou US$ 18 milhões no primeiro fim de semana, tornando-se o primeiro filme da Netflix a alcançar o topo da bilheteria dos cinemas

