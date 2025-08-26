ENERGIA

Os países com as maiores reservas de petróleo

Conheça quais são os países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás

Por Maria Luiza Campelo
Ranking

O petróleo é um dos recursos energéticos mais importantes do mundo. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) divulgou um ranking em 2020 com os países com as maiores reservas de petróleo do mundo, veja a seguir os 10 maiores e em qual posição está o Brasil

10 - Líbia

Localizado no norte da África, a Líbia é um país com 1.760.000 km² de extensão e ocupa a décima posição no ranking com 48,9 bilhões de barris de petróleo

9 - Estados Unidos

A grande potência, mesmo com um extenso território, ocupa a nona posição com 68,8 bilhões de barris. Apesar do tamanho da reserva não ser a maior, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar no ranking de maiores produtores de petróleo

8 - Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos, uma federação de sete emirados, estão como o oitavo maior dono de reservas de petróleo. Com um total de 97,8 bilhões de barris de petróleo, o país desempenha um papel crucial na oferta mundial de energia

7 - Kuwait

O Oriente Médio tem grande presença no ranking e segue com o Kuwait, que tem uma reserva de 101,5 bilhões

6 - Rússia

A Rússia ocupa posição de destaque no cenário global de reservas de petróleo, com o sexto lugar no ranking mundial. Com uma reserva de 107,8 bilhões de barris, ostenta vasta riqueza em recursos energéticos

5 - Iraque

Com uma reserva de 145 bilhões de barris, o Iraque ocupa a quinta posição no ranking global. O país também é o quinto maior produtor de petróleo do mundo

4 - Irã

O Irã se destaca no cenário global com uma reserva de 157,8 bilhões de barris de petróleo

3 - Canadá

O Canadá está entre os três países com maiores reservas comprovadas de petróleo, ocupando a terceira colocação do ranking, com 168,1 bilhões de barris

2 - Arábia Saudita

A Arábia Saudita ocupa a segunda posição em dois rankings globais, sendo o segundo maior dono de reservas de petróleo e o segundo maior produtor mundial. Com uma grande diferença numérica em relação ao Canadá, o país do Oriente Médio tem 297,5 bilhões de barris

1 - Venezuela

O país latino ostenta uma reserva comprovada de 303,8 bilhões de barris de petróleo. No entanto, o país fica fora da lista dos maiores produtores globais, por problemas como falta de tecnologia de exploração, custos de produção e políticas energéticas

Brasil

O Brasil ocupa a 16ª posição no ranking global de reservas de petróleo, com 11,9 bilhões de barris, ficando fora do top 10. No entanto, o país aparece de forma mais relevando o ranking de maiores produtores de petróleo, na nona posição

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

