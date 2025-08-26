O petróleo é um dos recursos energéticos mais importantes do mundo. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) divulgou um ranking em 2020 com os países com as maiores reservas de petróleo do mundo, veja a seguir os 10 maiores e em qual posição está o BrasilFreepik
Localizado no norte da África, a Líbia é um país com 1.760.000 km² de extensão e ocupa a décima posição no ranking com 48,9 bilhões de barris de petróleoFlickr/Sebastià Giralt
A grande potência, mesmo com um extenso território, ocupa a nona posição com 68,8 bilhões de barris. Apesar do tamanho da reserva não ser a maior, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar no ranking de maiores produtores de petróleoPixinio/Creative Commons
Os Emirados Árabes Unidos, uma federação de sete emirados, estão como o oitavo maior dono de reservas de petróleo. Com um total de 97,8 bilhões de barris de petróleo, o país desempenha um papel crucial na oferta mundial de energiaFlickr/AUGUSTO JANISKI JUNIOR
O Oriente Médio tem grande presença no ranking e segue com o Kuwait, que tem uma reserva de 101,5 bilhõesFlickr/meshal alawadhi
A Rússia ocupa posição de destaque no cenário global de reservas de petróleo, com o sexto lugar no ranking mundial. Com uma reserva de 107,8 bilhões de barris, ostenta vasta riqueza em recursos energéticosFlicker/Ed Yourdon
Com uma reserva de 145 bilhões de barris, o Iraque ocupa a quinta posição no ranking global. O país também é o quinto maior produtor de petróleo do mundoPexels/Imam Ali Holy Shrine
O Irã se destaca no cenário global com uma reserva de 157,8 bilhões de barris de petróleoPxhere/Creative Commons
O Canadá está entre os três países com maiores reservas comprovadas de petróleo, ocupando a terceira colocação do ranking, com 168,1 bilhões de barrisFlicker/Daniel Mennerich
A Arábia Saudita ocupa a segunda posição em dois rankings globais, sendo o segundo maior dono de reservas de petróleo e o segundo maior produtor mundial. Com uma grande diferença numérica em relação ao Canadá, o país do Oriente Médio tem 297,5 bilhões de barrisPxhere/Creative Commons
O país latino ostenta uma reserva comprovada de 303,8 bilhões de barris de petróleo. No entanto, o país fica fora da lista dos maiores produtores globais, por problemas como falta de tecnologia de exploração, custos de produção e políticas energéticasPxhere/Creative Commons
O Brasil ocupa a 16ª posição no ranking global de reservas de petróleo, com 11,9 bilhões de barris, ficando fora do top 10. No entanto, o país aparece de forma mais relevando o ranking de maiores produtores de petróleo, na nona posiçãoPxhere/Creative Common
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori