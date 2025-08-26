Ster, a artista que produz funk com violino

'Ster do Violino' mistura funk e música clássica, criando um estilo único que surpreende o públicoMaiko Lima
A artista fez sua estreia no Rock in Rio e lançou o single 'Bunda Preta', do EP 'Funk Erudito'Gabriela Nascimento Fotografia
Filha de professora de música, Ster se apaixonou pelo violino ainda criança, influenciada também por filmes da BarbieDivulgação
Ster sempre buscou fugir do convencional e criar tendências próprias dentro da músicaDivulgação
Ao ver o violino incorporado no hip-hop norte-americano, decidiu fundir o instrumento com o funk brasileiroReprodução / Instagram
A fusão nasceu da vontade de produzir algo inesperado, mostrando que estilos diferentes podem gerar algo lindoMaiko Lima
Nos vídeos de covers, começou a testar a combinação de melodias populares com o violino, descobrindo novas possibilidadesReprodução / Instagram
Ao unir funk e violino, Ster experimentou sensações inéditas, entre a vontade de dançar e se emocionarReprodução / Instagram
Para a violinista, o que torna o funk envolvente é a melodia; a letra, embora importante, é apenas um detalheReprodução / Instagram
Apesar da inovação, Ster recebe críticas do público conservador da música clássica e de quem questiona o funkDivulgação
Ela acredita que o funk, assim como samba e bossa nova, deve ser valorizado como expressão cultural legítimaGabriel Trindade
Durante suas apresentações, Ster canta, compõe, produz, dança e toca, garantindo um show completo e dinâmicoReprodução / Instagram
A carioca cita Anitta, Hilary Hahn e Paganini como referências, combinando poder feminino, técnica clássica e ritmo urbanoRedes Sociais
Ster enxerga seu trabalho como um caminho de vanguarda para o funk, conquistando até quem não é fã do ritmoReprodução / Instagram