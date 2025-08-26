MÚSICA

Ster, a artista que produz funk com violino

Ster do Violino mistura funk e violino, inovando em arranjos e surpreendendo com apresentações dançantes

Por Bianca Lucca
Maiko Lima

Fusão Inusitada

'Ster do Violino' mistura funk e música clássica, criando um estilo único que surpreende o público

Maiko Lima

Estreia marcante

A artista fez sua estreia no Rock in Rio e lançou o single 'Bunda Preta', do EP 'Funk Erudito'

 Gabriela Nascimento Fotografia

Primeiros passos

Filha de professora de música, Ster se apaixonou pelo violino ainda criança, influenciada também por filmes da Barbie

 Divulgação

Quebra de padrões

Ster sempre buscou fugir do convencional e criar tendências próprias dentro da música

Divulgação

Inspiração no Hip-Hop

Ao ver o violino incorporado no hip-hop norte-americano, decidiu fundir o instrumento com o funk brasileiro

Reprodução / Instagram

Criatividade

A fusão nasceu da vontade de produzir algo inesperado, mostrando que estilos diferentes podem gerar algo lindo

 Maiko Lima

Experimentação no YouTube

Nos vídeos de covers, começou a testar a combinação de melodias populares com o violino, descobrindo novas possibilidades

Reprodução / Instagram

Resultado

Ao unir funk e violino, Ster experimentou sensações inéditas, entre a vontade de dançar e se emocionar

Reprodução / Instagram

Protagonista

Para a violinista, o que torna o funk envolvente é a melodia; a letra, embora importante, é apenas um detalhe

Reprodução / Instagram

Preconceitos

Apesar da inovação, Ster recebe críticas do público conservador da música clássica e de quem questiona o funk

Divulgação

Defesa da música brasileira

Ela acredita que o funk, assim como samba e bossa nova, deve ser valorizado como expressão cultural legítima

Gabriel Trindade

Performance completa

Durante suas apresentações, Ster canta, compõe, produz, dança e toca, garantindo um show completo e dinâmico

Reprodução / Instagram

Inspirações diversas

A carioca cita Anitta, Hilary Hahn e Paganini como referências, combinando poder feminino, técnica clássica e ritmo urbano

Redes Sociais

Vanguarda musical

Ster enxerga seu trabalho como um caminho de vanguarda para o funk, conquistando até quem não é fã do ritmo

Reprodução / Instagram

