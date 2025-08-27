Dicas infalíveis na hora de fazer um ovo cozido

Fazer um ovo cozido pode parecer simples, mas alcançar a gema perfeita, com a clara macia e sem rachaduras, é uma verdadeira arte. O chef Leandro Nunes revela os segredos para um resultado impecávelFreepik
O segredo para a gema perfeita é o controle do tempo. O chef Leandro Nunes explica que a gema ideal é aquela que você planejou: mole, cremosa ou firme, sem cheiro de enxofre e nem aquela coloração esverdeadaFreepik
Para ovos médios em água fervente, o tempo é: 6 min 30 s para gema mole, 8 a 9 min para gema cremosa, e 10 a 11 min para gema firme. Adicione ou retire 30 segundos, dependendo do tamanho e da temperatura do ovoFreepik
A água fervente é a melhor opção para ter precisão e previsibilidade no ponto. Já a água fria pode simplificar na hora de descascar, mas torna o cozimento inconsistenteFreepik
Para evitar que o ovo rache, coloque na água fervente com uma colher, sempre em fogo baixo. Evite sobrecarregar a panela. Para centralizar a gema, mexa a água suavemente nos primeiros 30 segundosFreepik
Ao tirar o ovo da panela, transfira-o para um banho de gelo por 5 a 10 minutos. Isso interrompe o cozimento, impede que a gema fique esverdeada e facilita na hora de descascarFreepik
Para descascar com facilidade, quebre e role o ovo em uma superfície, começando pela parte mais larga. O chef também conta um segredo: ovos guardados por alguns dias na geladeira são mais fáceis de descascar do que os ovos 'frescos'Freepik
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori