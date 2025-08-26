Dia do Corretor: curiosidades que você não sabe sobre a profissão

Profissão desejada

Segundo levantamento realizado pela plataforma 'onlinecurrículo', a profissão de corretor de imóveis é a segunda mais desejada no Brasil. Com mais de 79 mil buscas anuais e salário médio de R$ 99.690 mil por ano, a procura pela corretagem fica atrás somente da de piloto de avião. Vantagens são benefícios como comissões recebidas com base em desempenho, além da ausência de necessidade de um diploma para exercer a função