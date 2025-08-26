Dia do Corretor: curiosidades que você não sabe sobre a profissão

Responsável por intermediar imóveis para compra, venda ou locação, o corretor é conhecido como o grande agente em negociações do mercado imobiliário. Em comemoração ao Dia do Corretor, celebrado nesta quarta-feira (28/7), conheça curiosidades da profissãoThinkstock/VEJA
A profissão de corretor de imóveis só foi regulamentada nos anos 1960. Mais precisamente, no dia 27 de agosto de 1962, por meio da Lei nº 4.116. Por esse motivo, inclusive, a data foi escolhida para celebrar a profissão.Ed Alves/CB/DA.Press
Mas há registros da profissão de séculos atrás. Segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), as ocorrências iniciais de trabalhadores da área ocorreram no século XIX, com a chegada da corte portuguesa à Bahia e ao Rio de Janeiro. Depois de desapropriadas por alguns aristocratas do país, precisaram ser redistribuídas para outras localidades.depositphotos.com / diegograndi
Segundo levantamento realizado pela plataforma 'onlinecurrículo', a profissão de corretor de imóveis é a segunda mais desejada no Brasil. Com mais de 79 mil buscas anuais e salário médio de R$ 99.690 mil por ano, a procura pela corretagem fica atrás somente da de piloto de avião. Vantagens são benefícios como comissões recebidas com base em desempenho, além da ausência de necessidade de um diploma para exercer a funçãoReprodução / ibresp
Por lei, um corretor de imóveis precisa realizar um curso técnico. No entanto, há também um curso superior de tecnólogo em gestão imobiliária. Ainda é preciso cumprir uma carga horário de estágio antes de chegar ao último passo: se credenciar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), responsável por dar garantia ao profissional de que ele está apto a operar de forma legal.Joédson Alves/Agencia Brasil