Porsche raro vai a leilão após ser encontrado abandonado em celeiro

Se trata de um Porsche 356 Pre-A Speedster, produzido entre os anos de 1952 e 1955, encontrado em Ohio, nos Estados Unidos

Por Júlio Noronha*
Reprodução/instagram/@iconicauctioneers

Achado raro

Um veículo da montadora de carros Porsche foi encontrado abandonado em um celeiro em Ohio, nos Estados Unidos, em péssimas condições

 Reprodução/instagram/@iconicauctioneers

Leilão

No entanto, o destino do veículo não foi um ferro velho, mas sim um leilão milionário, por se tratar de um modelo raríssimo. O leilão foi realizado na Inglaterra, pela Iconic Auctioneers, e o veículo foi arrematado por R$ 3 milhões

 Reprodução/instagram/@iconicauctioneers

Modelo

O carro é um Porsche 356 Pre-A Speedster, produzido entre os anos de 1952 e 1955

 Reprodução/instagram/@iconicautocenter

Detalhes únicos

O veículo foi lançado para atender o público americano, entre os diferenciais para a época estavam um para-brisa baixo e removível e uma capota dobrável minimalista

 Reprodução/instagram/@iconicauctioneers

Velocidade

A velocidade máxima atingida pelo veículo era de 159 km por hora, velocidade que hoje é facilmente alcançada por carros convencionais

 Reprodução/instagram/@iconicauctioneers

Cavalaria

O modelo conta com um motor 1.5L, capaz de produzir modestos 60 cavalos de potência, valor considerado alto na época

Reprodução/instagram/@iconicauctioneers

Conservação

Um detalhe que chamou atenção dos interessados é que, apesar do exterior do carro estar bastante deteriorado pela ferrugem, o interior foi encontrado em bom estado de conservação, com o couro vermelho dos bancos praticamente intacto

 Reprodução/instagram/@iconicauctioneers

*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa

