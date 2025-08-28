Porsche raro vai a leilão após ser encontrado abandonado em celeiro

Um veículo da montadora de carros Porsche foi encontrado abandonado em um celeiro em Ohio, nos Estados Unidos, em péssimas condiçõesReprodução/instagram/@iconicauctioneers
No entanto, o destino do veículo não foi um ferro velho, mas sim um leilão milionário, por se tratar de um modelo raríssimo. O leilão foi realizado na Inglaterra, pela Iconic Auctioneers, e o veículo foi arrematado por R$ 3 milhõesReprodução/instagram/@iconicauctioneers
O carro é um Porsche 356 Pre-A Speedster, produzido entre os anos de 1952 e 1955Reprodução/instagram/@iconicautocenter
O veículo foi lançado para atender o público americano, entre os diferenciais para a época estavam um para-brisa baixo e removível e uma capota dobrável minimalistaReprodução/instagram/@iconicauctioneers
A velocidade máxima atingida pelo veículo era de 159 km por hora, velocidade que hoje é facilmente alcançada por carros convencionaisReprodução/instagram/@iconicauctioneers
O modelo conta com um motor 1.5L, capaz de produzir modestos 60 cavalos de potência, valor considerado alto na épocaReprodução/instagram/@iconicauctioneers
Um detalhe que chamou atenção dos interessados é que, apesar do exterior do carro estar bastante deteriorado pela ferrugem, o interior foi encontrado em bom estado de conservação, com o couro vermelho dos bancos praticamente intactoReprodução/instagram/@iconicauctioneers
