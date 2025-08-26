Conheça Calese Corowder, o 'cheirador de nádegas em série'

Conhecido como 'cheirador de nádegas' e com prisões anteriores, Calese Crowder, 38 anos, foi detido novamente por cheirar nádegas de mulheres em públicoReprodução/instagram/@triipmag
O crime ocorreu em uma farmácia na Califórnia, nos Estados Unidos, 29 dias após Crowder ter sido preso pelo mesmo motivoReprodução/instagram/@jodylegend22
O homem foi flagrado pelos funcionários da farmácia no momento em que agachou perto de uma mulher e cheirou suas nádegas. A polícia foi acionada e o homem acabou preso algumas horas depoisReprodução/instagram/@triipmag
A última prisão de Crowder ocorreu no dia 22 de julho deste ano, quando foi visto por câmeras de segurança de uma loja de departamentos, enquanto cheirava as nádegas de outra mulher. No episódio, o 'cheirador de nádegas' acabou preso em um supermercadoReprodução/instagram/@jodylegend22
O homem acumula na ficha criminal diversas passagens por atentado ao pudor, casos de furto e rouboReprodução/instagram/jodylegend22
Crowder ficou famoso em 2023, após uma usuária do Tik Tok postar um vídeo onde o homem a persegue e cheira as nádegas dela em uma livraria.Reprodução/instagram/@jodylegend22