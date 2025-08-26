NÁDEGAS

Conheça Calese Corowder, o 'cheirador de nádegas em série'

Homem foi preso inúmeras vezes pelo crime de importunação sexual

Por Júlio Noronha*
Glendale Police Depatment

Crime

Conhecido como 'cheirador de nádegas' e com prisões anteriores, Calese Crowder, 38 anos, foi detido novamente por cheirar nádegas de mulheres em público

 Reprodução/instagram/@triipmag

Local

O crime ocorreu em uma farmácia na Califórnia, nos Estados Unidos, 29 dias após Crowder ter sido preso pelo mesmo motivo

 Reprodução/instagram/@jodylegend22

Pego no flagra

O homem foi flagrado pelos funcionários da farmácia no momento em que agachou perto de uma mulher e cheirou suas nádegas. A polícia foi acionada e o homem acabou preso algumas horas depois

 Reprodução/instagram/@triipmag

Última prisão

A última prisão de Crowder ocorreu no dia 22 de julho deste ano, quando foi visto por câmeras de segurança de uma loja de departamentos, enquanto cheirava as nádegas de outra mulher. No episódio, o 'cheirador de nádegas' acabou preso em um supermercado

 Reprodução/instagram/@jodylegend22

Histórico de prisão

O homem acumula na ficha criminal diversas passagens por atentado ao pudor, casos de furto e roubo

Reprodução/instagram/jodylegend22

Fama

Crowder ficou famoso em 2023, após uma usuária do Tik Tok postar um vídeo onde o homem a persegue e cheira as nádegas dela em uma livraria.

 Reprodução/instagram/@jodylegend22

