O que são as CID; entenda como os médicos utilizam essas classificações

É a Classificação Internacional de Doenças (CID), uma espécie de 'código' para enfermidades usadas pelos médicos para representar doenças e problemas de saúdeReprodução/Freepik
O sistema foi colocado em prática no ano de 1948 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de padronizar e codificar diagnósticos e condições de saúdePixabay
As CID são usadas em diferentes contextos como em registros clínicos, emissão de atestados médicos, estatísticas epidemiológicas, pesquisas e até ajudar na regulação de benefícios previdenciários, como os concedidos pelo INSSFreepik
Existem CID para praticamente todas as doenças já registradas, conheça algumas das CID de uso mais comuns no BrasilReprodução/Freepik
É a sigla para 'dispepsia', dor ou desconforto persistente na região gástrica, está associada a distúrbios funcionais ou inflamatórios no sistema digestivo. 'Por se tratar de uma condição predominantemente crônica, os afastamentos tendem a ser de 1 a 15 dias.' comentou a especialistaAnastasia Shuraeva/Pexels
Existem também CID para quem finge estar doente, como a CID Z76.5, que corresponde a pessoas que fingem estar doentes . Seu uso pelos profissionais da saúde é em atestados médicos. O objetivo é alertar as empresas e firmas sobre as falsas condições do paciente, de forma que o mesmo não consiga perceber a delaçãoReprodução/freepik
Corresponde a dor abdominal pélvica, e segundo a clínica geral Suelen Muniz abrange um conjunto de sintomas .'O uso da CID R10 é frequente em áreas, como ginecologia, obstetrícia e clínica geral.'. Pela sua amplitude diagnóstica, os afastamentos são variáveis, desde 1 dia até períodos superiores a 30 diasReprodução/Freepik
Essa CID remete a infecção aguda das vias aéreas superiores, seu uso é comum em quadros de gripe, resfriado e alguns casos viraisFreepik
Este é o 'código' para asma, doença respiratória inflamatória crônica que causa o estreitamento dos brônquios e dos tubos que levam o ar para os pulmões, dificultando a respiração. Os sintomas incluem tosse, chiado no peito e falta de arFreepik
É utilizado para descrever dores lombares ou lombalgia, que é uma dor localizada na parte inferior das costas, na região lombar. Pode ser causada por posturas inadequadas, fraqueza muscular ou até mesmo condições mais sérias como hérnia de discojulien Tromeur/Unsplash
Esta é a CID da Hipertensão, pode ser usada em casos de pressão alta sem causa secundária e acompanhamento clínicoReprodução/Freepik
A diabetes mellitus tipo 2, acontece quando o corpo não utiliza a insulina adequadamente, levando a altos níveis de glicemia no sangueFreepik
CID utilizada para descrever a pneumonia, doença inflamatória que atinge os pulmões. Pela gravidade da doença, essa CID é utilizada geralmente em emergênciasReprodução/Freepik
