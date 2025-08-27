MEDICINA

O que são as CID; entenda como os médicos utilizam essas classificações

Sigla criada pela OMS em 1948 para padronizar as doenças, segue em utilização até os dias de hoje

Por Júlio Noronha*
orzalaga pixabay

O que é CID?

É a Classificação Internacional de Doenças (CID), uma espécie de 'código' para enfermidades usadas pelos médicos para representar doenças e problemas de saúde

 Reprodução/Freepik

Criação

O sistema foi colocado em prática no ano de 1948 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de padronizar e codificar diagnósticos e condições de saúde

Pixabay

Para que servem as CID?

As CID são usadas em diferentes contextos como em registros clínicos, emissão de atestados médicos, estatísticas epidemiológicas, pesquisas e até ajudar na regulação de benefícios previdenciários, como os concedidos pelo INSS

 Freepik

Lista de CID

Existem CID para praticamente todas as doenças já registradas, conheça algumas das CID de uso mais comuns no Brasil

 Reprodução/Freepik

CID K30

É a sigla para 'dispepsia', dor ou desconforto persistente na região gástrica, está associada a distúrbios funcionais ou inflamatórios no sistema digestivo. 'Por se tratar de uma condição predominantemente crônica, os afastamentos tendem a ser de 1 a 15 dias.' comentou a especialista

 Anastasia Shuraeva/Pexels

CID Z76.5

Existem também CID para quem finge estar doente, como a CID Z76.5, que corresponde a pessoas que fingem estar doentes . Seu uso pelos profissionais da saúde é em atestados médicos. O objetivo é alertar as empresas e firmas sobre as falsas condições do paciente, de forma que o mesmo não consiga perceber a delação

Reprodução/freepik

CID R 10

Corresponde a dor abdominal pélvica, e segundo a clínica geral Suelen Muniz abrange um conjunto de sintomas .'O uso da CID R10 é frequente em áreas, como ginecologia, obstetrícia e clínica geral.'. Pela sua amplitude diagnóstica, os afastamentos são variáveis, desde 1 dia até períodos superiores a 30 dias

Reprodução/Freepik

CID-10: J06.9

Essa CID remete a infecção aguda das vias aéreas superiores, seu uso é comum em quadros de gripe, resfriado e alguns casos virais

 Freepik

CID-10: J45

Este é o 'código' para asma, doença respiratória inflamatória crônica que causa o estreitamento dos brônquios e dos tubos que levam o ar para os pulmões, dificultando a respiração. Os sintomas incluem tosse, chiado no peito e falta de ar

 Freepik

CID-10: M54.5

É utilizado para descrever dores lombares ou lombalgia, que é uma dor localizada na parte inferior das costas, na região lombar. Pode ser causada por posturas inadequadas, fraqueza muscular ou até mesmo condições mais sérias como hérnia de disco

 julien Tromeur/Unsplash

CID-10: I10

Esta é a CID da Hipertensão, pode ser usada em casos de pressão alta sem causa secundária e acompanhamento clínico

 Reprodução/Freepik

CID-10: E11

A diabetes mellitus tipo 2, acontece quando o corpo não utiliza a insulina adequadamente, levando a altos níveis de glicemia no sangue

 Freepik

CID-10: J 18.9

CID utilizada para descrever a pneumonia, doença inflamatória que atinge os pulmões. Pela gravidade da doença, essa CID é utilizada geralmente em emergências

 Reprodução/Freepik

Chokniti Khongchum - pixabay

*Estagiário sob supervisão de

