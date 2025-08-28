ESTADOS UNIDOS

Homem vestido de Batman prende ladrão e salva vizinhança

Quando a polícia chegou ao local, o criminoso já havia sido detido pelo 'homem morcego'

Por Júlio Noronha*
Na noite de quarta-feira (27/8), um homem identificado como Justin Schimpl, de 20 anos, foi preso por roubar residências em Cape Coral, na Flórida, Estados Unidos

No entanto, o que chamou a atenção no caso foi que quem imobilizou o criminoso: um homem vestindo um pijama do super-herói Batman

O 'Batman da vida real' se chama Kyle Myvett. Ele foi acordado pela esposa, que o alertou sobre o intruso, através das câmeras de segurança, o homem viu que o bandido havia arrombado o carro dele e estava revistando a garagem de um vizinho

Usando o 'traje de ação', Myvett saiu na madrugada e, após se aproximar sorrateiramente do ladrão, o imobilizou e conteve a situação até que a polícia chegasse

O Departamento de Polícia de Cape Coral fez um agradecimento ao 'Batman' e divulgou uma foto da corporação ao lado do herói local

'Graças a um vizinho esperto e vestido de Batman, mais um suspeito de roubo está atrás das grades.', declarou o Departamento de Polícia de Cape Coral em uma postagem no Instagram

Justin Schimpl alegou que havia outro homem com ele, mas mudou o nome do suposto cúmplice várias vezes durante os interrogatórios

O criminoso foi encaminhado para a Cadeia do Condado de Lee sob duas acusações de arrombamento de veículo, outras duas correspondentes a furto de menor valor, e uma por arrombamento de residência ocupada

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

