LOTERIAS

Veja os resultados das loterias desta quarta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução/YoutubeCaixa

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (27/8), seis loterias: os concursos 6811 da Quina; o 2852 da Dupla Sena; o 280 da +Milionária; o 2815 da Lotomania e o 738 da Super Sete

 Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

+Milionária: R$ 148 milhões / Dupla Sena: R$ 5,1 milhões / Quina: R$ 635 mil / Lotomania: R$ 1,55 milhão / Super Sete: R$ 300 mil

Pixabay

Dupla Sena

Teve os seguintes números sorteados: 05-10-16-20-35-39 no primeiro sorteio; 19-20-29-30-37-45 no segundo sorteio

 Reprodução/Loterias Caixa

Quina

Teve os seguintes números sorteados: 10-17-33-49-60

 Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

Apresentou os seguintes números: 01-04-05-08-09-32-38-43-52-53-58-62-63-64-68-78-79-86-88-89

 Reprodução/Loterias Caixa

+Milionária

Teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 18-22-25-29-37-49. Os trevos sorteados foram: 4-1

 Reprodução/Loterias Caixa

Super Sete

Teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 3 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 8

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais

Saiba Mais