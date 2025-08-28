O inverno é considerado a melhor estação para emagrecer, pois o corpo precisa gastar mais energia para se manter aquecido, acelerando o metabolismoFreepik
O processo de produção de calor, chamado termogênese, consome glicogênio, reservas de gordura e aumenta a taxa metabólica, segundo Dayanne Maynard, professora de nutrição do CEUBPexels
A nutricionista destaca que pimenta, gengibre, canela e chá verde ajudam a impulsionar o metabolismo e a queima de gordurafreepik
Além de aquecer, mantêm a hidratação e ajudam no controle do apetite e na digestão, conforme a especialistaFreepik
O clima frio pode aumentar a sensação de fome, por isso priorizar fibras e proteínas magras garante maior saciedade, sugere DayannePexels
Fazer refeições leves e frequentes ajuda a equilibrar o consumo de energia e manter o metabolismo ativo, de acordo com a especialistaFreepik
Dayanne alerta: exagerar na proteína não acelera o emagrecimento e pode sobrecarregar os rins; a quantidade deve ser individualizadaPexels
Em resumo, a nutricionista explica que manter uma alimentação equilibrada durante todo o ano é mais eficaz do que mudanças sazonais radicais
O frio aumenta o esforço do corpo para manter a temperatura, contribuindo para o gasto energético mesmo em treinos comuns, segundo Leandra Batista, professora de Educação Física do CEUBPexels
Leandra indica atividades que trabalham grandes grupos musculares e elevam a frequência cardíaca, como corrida, ciclismo, natação e HIIT, potencializam a queima de caloriasPexels
Exercícios multiarticulares, como agachamento, levantamento terra e supino, aceleram o metabolismo por horas após o treino, conforme a especialistaFreepik
No entanto, a educadora física ressalta que o frio reduz a elasticidade muscular e sanguínea, aumentando o risco de lesões; aquecimento e pausas ativas são essenciaisFreepik
Estabelecer metas curtas, treinar em grupo, priorizar roupas e ambientes aquecidos ajuda a manter a motivação mesmo no frio, de acordo com LeandraFreepik
A especialista recomenda movimentos simples, como polichinelos e sentar e levantar da cadeira, para preparar o corpo antes de sair para treinarPexels
Unir déficit calórico, treinamento de força e ingestão adequada de proteínas transforma o frio em aliado para perder gordura e ganhar massa muscularFreepik