Qual a hora de trocar o pneu do carro?

Além de ser perigoso, dirigir com os pneus carecas é considerado infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos habilitação

Por Júlio Noronha*
Reprodução/Freepik

Pneu

Os pneus são uma das partes do carro que precisam de mais atenção. Por serem vitais para o funcionamento dos veículos, a manutenção é essencial para garantir segurança nas vias.

JairAmaral/EM

Perigos

Pneus gastos podem gerar graves acidentes, principalmente em situações de adversidade na pista como água e óleo.

Continental/Divulgação

Perda de controle

Dirigir nessas condições atrapalha o tempo de resposta da frenagem e piora a estabilidade do veículo, principalmente em altas velocidades.

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Sulcos

Os 'risquinhos' que vemos nos pneus são chamados de sulcos, e servem para aumentar a aderência no solo. A ausência das marcas é um dos sinais que mostram se o pneu está gasto e precisa ser trocado.

Credito:Michelin/EM/Divulga??o/D.A Press

Importância dos sulcos

Quando essas cavidades estão gastas o risco de derrapagem e aquaplanagem aumenta significativamente.

 Jair Amaral/EM/D.A Press

Aquaplanagem

Sulcos profundos são vitais para a segurança, pois garantem que o pneu possa drenar a água adequadamente e manter a aderência, especialmente em pistas molhadas

 Divulgacao/EM/D.A Press

TWI

O ideal é não deixar os pneus chegarem nesse estado para trocá-lo, entre os sulcos existe um pequeno desnível conhecido como TWI (tread wear indicator). Essa marca fica localizada a uma profundidade de 1,6 mm, e indica um 'limite' seguro para o uso do pneu.

torange.biz/reprodução

Infração de trânsito

Além de todos os perigos, rodar com os pneus do veículo carecas é uma infração de trânsito, e é caracterizada como infração grave, com multa no valor de R$ 195,23 e um adicional de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

Tempo de uso

Outra forma de identificar se está na hora de trocar as rodas de borracha é pelo tempo de uso. Para pneus que não apresentam as marcas de desgaste , é ideal que sejam inspecionados depois de cinco anos de uso, e substituídos em 10 anos mesmo que não tenham problemas aparentes.

Jair Amaral/EM/D.A Press

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

