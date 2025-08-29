Qual a hora de trocar o pneu do carro?

Os pneus são uma das partes do carro que precisam de mais atenção. Por serem vitais para o funcionamento dos veículos, a manutenção é essencial para garantir segurança nas vias.JairAmaral/EM
Pneus gastos podem gerar graves acidentes, principalmente em situações de adversidade na pista como água e óleo.Continental/Divulgação
Dirigir nessas condições atrapalha o tempo de resposta da frenagem e piora a estabilidade do veículo, principalmente em altas velocidades.Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
Os 'risquinhos' que vemos nos pneus são chamados de sulcos, e servem para aumentar a aderência no solo. A ausência das marcas é um dos sinais que mostram se o pneu está gasto e precisa ser trocado.Credito:Michelin/EM/Divulga??o/D.A Press
Quando essas cavidades estão gastas o risco de derrapagem e aquaplanagem aumenta significativamente.Jair Amaral/EM/D.A Press
Sulcos profundos são vitais para a segurança, pois garantem que o pneu possa drenar a água adequadamente e manter a aderência, especialmente em pistas molhadasDivulgacao/EM/D.A Press
O ideal é não deixar os pneus chegarem nesse estado para trocá-lo, entre os sulcos existe um pequeno desnível conhecido como TWI (tread wear indicator). Essa marca fica localizada a uma profundidade de 1,6 mm, e indica um 'limite' seguro para o uso do pneu.torange.biz/reprodução
Além de todos os perigos, rodar com os pneus do veículo carecas é uma infração de trânsito, e é caracterizada como infração grave, com multa no valor de R$ 195,23 e um adicional de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press
Outra forma de identificar se está na hora de trocar as rodas de borracha é pelo tempo de uso. Para pneus que não apresentam as marcas de desgaste , é ideal que sejam inspecionados depois de cinco anos de uso, e substituídos em 10 anos mesmo que não tenham problemas aparentes.Jair Amaral/EM/D.A Press
*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori