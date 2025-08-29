MISTÉRIO

Maior avistamento de OVNI da história: conheça o caso Westall

Quase 60 anos depois, o episódio ainda causa discussões no mundo da ufologia

Por Júlio Noronha*
Reprodução/Unsplahs/Albert Antony

Caso Westall

No outono australiano de 1966 foi registrado um dos maiores avistamentos de Objeto voador não identificado (OVNI) da história

 Jean-Louis SERVAIS/Pixabay

Testemunhas

Cerca de 200 pessoas, em maioria professores e alunos da Westall High School afirmaram terem visto o objeto voando pelo céu, em plena luz do dia

Reprodução/X/@peterjordan100

Local

O episódio ocorreu no ano de 1966, em Clayton South, região suburbana da cidade de Melbourne, Austrália

Freepik

OVNI

O OVNI foi descrito sendo duas vezes do tamanho de um carro, com o formato de um pires com um domo em cima, segundo os avistadores, o objeto ostentava a cor cinza, quase um prateado com tons de roxo

 Jean-Louis Servais/Pixabay

Voo

O objeto sobrevoou a escola por cerca de 20 minutos, estudantes que estavam presentes no momento contam que, por não saber do que se tratava, o momento foi marcado por cenas de correria e desespero

 Reprodução

Desaparecimento

Os relatos apontam que, depois do voo, o OVNI foi em direção a uma floresta localizada atrás da escola e desapareceu misteriosamente

X/Reprodução

Explicação da mídia

O jornal local The Age relatou o caso como um incidente, onde um balão meteorológico que havia sido lançado a poucos quilômetros dali acabou sendo desviado pelo vento

 Gianluca Carenza/Unsplash

Ufologistas

Já as organizações de ufologia da Austrália Victorian Flying Saucer Research Society (VFSRS), e o Phenomena Research Austrália (PRA) classificaram o episódio como um dos maiores avistamentos de OVNI da história

 Reprodução/X/@peterjordan100

Documentário

Este tema chegou a virar pauta de documentário no ano de 2010 'Westall '66: A Suburban UFO Mystery', produzido por Rosie Jones

 Reprodução/PrimeVideo

Comemoração

Este caso acabou marcando a memória daqueles que presenciaram o ocorrido, no dia 8 de abril de 2006 algumas testemunhas do avistamento, se reuniram para comemorar os 40 anos do caso Westall

 Reprodução/X/@peterjordan100

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

