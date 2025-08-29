Maior avistamento de OVNI da história: conheça o caso Westall

No outono australiano de 1966 foi registrado um dos maiores avistamentos de Objeto voador não identificado (OVNI) da históriaJean-Louis SERVAIS/Pixabay
Cerca de 200 pessoas, em maioria professores e alunos da Westall High School afirmaram terem visto o objeto voando pelo céu, em plena luz do diaReprodução/X/@peterjordan100
O episódio ocorreu no ano de 1966, em Clayton South, região suburbana da cidade de Melbourne, AustráliaFreepik
O OVNI foi descrito sendo duas vezes do tamanho de um carro, com o formato de um pires com um domo em cima, segundo os avistadores, o objeto ostentava a cor cinza, quase um prateado com tons de roxoJean-Louis Servais/Pixabay
O objeto sobrevoou a escola por cerca de 20 minutos, estudantes que estavam presentes no momento contam que, por não saber do que se tratava, o momento foi marcado por cenas de correria e desesperoReprodução
Os relatos apontam que, depois do voo, o OVNI foi em direção a uma floresta localizada atrás da escola e desapareceu misteriosamenteX/Reprodução
O jornal local The Age relatou o caso como um incidente, onde um balão meteorológico que havia sido lançado a poucos quilômetros dali acabou sendo desviado pelo ventoGianluca Carenza/Unsplash
Já as organizações de ufologia da Austrália Victorian Flying Saucer Research Society (VFSRS), e o Phenomena Research Austrália (PRA) classificaram o episódio como um dos maiores avistamentos de OVNI da históriaReprodução/X/@peterjordan100
Este tema chegou a virar pauta de documentário no ano de 2010 'Westall '66: A Suburban UFO Mystery', produzido por Rosie JonesReprodução/PrimeVideo
Este caso acabou marcando a memória daqueles que presenciaram o ocorrido, no dia 8 de abril de 2006 algumas testemunhas do avistamento, se reuniram para comemorar os 40 anos do caso WestallReprodução/X/@peterjordan100
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes