Como emagrecer até o fim do ano?

Alimentação equilibrada, hidratação e exercícios regulares ajudam a perder peso de forma saudável, segundo especialistas

Por Bianca Lucca
Pexels

Metas de fim de ano

Com o segundo semestre do ano, muitas pessoas buscam perder peso até dezembro, exigindo planejamento e disciplina

Pexels

Mudanças

Pequenos ajustes na alimentação e na rotina diária podem gerar resultados visíveis em poucos meses, segundo Dayanne Maynard, professora de nutrição do CEUB

Freepik

Ajustes

A nutricionista recomenda retirar gorduras visíveis, optar por leites e iogurtes desnatados ou integrais, e priorizar frutas, verduras e legumes

 Reprodução/Freepik

Carboidratos

Não é necessário cortar totalmente; prefira os integrais e evite excessos para manter energia e saciedade, segundo a especialista

Reprodução Freepik

Doces e sobremesas

Dayanne indica consumir com moderação nas festas de fim de ano ajuda a equilibrar prazer e objetivos

Pexels

Porções controladas

Pequenas quantidades de cada alimento permitem aproveitar a época sem comprometer os resultados, explica a nutricionista

Pexels

Hidratação

Beber água é fundamental para o metabolismo e para o funcionamento das fibras, segundo Dayanne

 Freepik

Frequência de treino

Praticar exercícios de três a quatro vezes por semana, combinando força e aeróbicos, é recomendado por Leandra Batista, professora de Educação Física do CEUB

Pexels

Musculação

Treinos de força aceleram o metabolismo mais que o aeróbico isolado, aponta a educadora física

 Pexels

Exercícios aeróbicos

Importantes para a saúde cardiovascular, complementam a musculação, segundo Leandra

 Pexels

Metas realistas

Estabelecer objetivos alcançáveis, variar os exercícios e planejar horários ajuda a manter a disciplina, de acordo com a especialista

Freepik

Treinos coletivos

Leandra indica frequentar academias e grupos de treino para aumentar a motivação e consistência nos resultados

 Pexels

Fator social

Ela ressalta que treinar em grupo fortalece a disciplina e o engajamento, influenciando diretamente o progresso

 Pexels

Erros comuns

Confiar apenas na balança, reduzir proteínas, dormir mal, estresse e falta de constância atrapalham o emagrecimento, alerta a especialista

 Freepik

Tripé do sucesso

Alimentação equilibrada, treino regular e sono de qualidade são essenciais para emagrecer de forma saudável, conclui Dayanne

 Pexels

