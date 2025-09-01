Como emagrecer até o fim do ano?

Com o segundo semestre do ano, muitas pessoas buscam perder peso até dezembro, exigindo planejamento e disciplinaPexels
Pequenos ajustes na alimentação e na rotina diária podem gerar resultados visíveis em poucos meses, segundo Dayanne Maynard, professora de nutrição do CEUB
A nutricionista recomenda retirar gorduras visíveis, optar por leites e iogurtes desnatados ou integrais, e priorizar frutas, verduras e legumesReprodução/Freepik
Não é necessário cortar totalmente; prefira os integrais e evite excessos para manter energia e saciedade, segundo a especialistaReprodução Freepik
Dayanne indica consumir com moderação nas festas de fim de ano ajuda a equilibrar prazer e objetivosPexels
Pequenas quantidades de cada alimento permitem aproveitar a época sem comprometer os resultados, explica a nutricionistaPexels
Beber água é fundamental para o metabolismo e para o funcionamento das fibras, segundo DayanneFreepik
Praticar exercícios de três a quatro vezes por semana, combinando força e aeróbicos, é recomendado por Leandra Batista, professora de Educação Física do CEUBPexels
Treinos de força aceleram o metabolismo mais que o aeróbico isolado, aponta a educadora físicaPexels
Importantes para a saúde cardiovascular, complementam a musculação, segundo LeandraPexels
Estabelecer objetivos alcançáveis, variar os exercícios e planejar horários ajuda a manter a disciplina, de acordo com a especialistaFreepik
Leandra indica frequentar academias e grupos de treino para aumentar a motivação e consistência nos resultadosPexels
Ela ressalta que treinar em grupo fortalece a disciplina e o engajamento, influenciando diretamente o progressoPexels
Confiar apenas na balança, reduzir proteínas, dormir mal, estresse e falta de constância atrapalham o emagrecimento, alerta a especialistaFreepik
Alimentação equilibrada, treino regular e sono de qualidade são essenciais para emagrecer de forma saudável, conclui DayannePexels