Monza: relembre a história e conheça as curiosidades do autódromo

Neste final de semana, a Fórmula 1 retorna a um de seus circuitos mais tradicionais: o Autódromo Nacional de Monza. Conhecido como o 'templo da velocidade' por suas longas retas, é um palco de corridas históricas, dramas e celebraçõesReprodução/Autodromo Nazionale Monza
Desde a criação da F1 em 1950, o Grande Prêmio da Itália, sediado em Monza, nunca foi cancelado. Em 1980, devido a reformas, a corrida foi transferida para Ímola, mas a tradição da prova anual continuouReprodução/site Autodromo Nazionale Monza
Em 2020, Lewis Hamilton fez a pole-position com a média de 264,3 km/h. As novas regras, porém, limitam a velocidade, tornando esse recorde quase impossível de ser quebrado. O mesmo vale para a velocidade máxima de Juan-Pablo Montoya, de 372,6 km/h, alcançada em 2005AFP
Por causa das suas longas retas, o GP da Itália é um dos mais rápidos do calendário da F1. Os pilotos geralmente terminam a prova de 300 km em cerca de 1 hora e 20 minutos, enquanto a maioria das outras corridas dura cerca de 1 hora e 40 minutosReprodução/site Autodormo Nazionale Monza
Em 1972, Emerson Fittipaldi conquistou seu 1º título mundial em Monza. A vitória foi conturbada, o carro oficial foi destruído em um acidente antes da corrida e o reserva apresentou um vazamento de combustível, os mecânicos conseguiram arrumar a tempo para o brasileiro correrReprodução/site GP Monza
Ron Dennis, chefe da McLaren, profetizou que seus carros venceriam todas as 16 corridas da temporada de 1988, com a dupla Prost e Senna. Mas um erro de Senna nas voltas finais em Monza fez com que o plano de uma temporada perfeita fosse por água abaixoAFP
Após o erro de Senna em 1988, a vitória em Monza foi para a Ferrari, com Gerhard Berger e Michele Alboreto fazendo a dobradinha. A conquista foi dedicada a Enzo Ferrari, que havia falecido semanas antes, sendo um presente emocionante para os tifosiReprodução/site GP Monza
A rivalidade entre Prost e Senna era tão intensa que o francês, ao vencer em Monza em 1989, com sua saída da McLaren já anunciada, entregou seu troféu de vencedor aos tifosi. A atitude foi vista como uma provocação, deixando o chefe da equipe, Ron Dennis, furiosoMiguel Medina/AFP
A Ferrari é a equipe com o maior número de pódios em Monza, somando 70. A McLaren segue em segundo lugar, com 29 pódios, e a Williams completa o top 3, com 21Reprodução/site GP Monza
Entre os pilotos, Michael Schumacher e Lewis Hamilton dividem o posto de maiores vencedores, com cinco vitórias cada. O brasileiro Nelson Piquet, com quatro vitórias, completa o pódioReprodução/site GP Monza
A corrida de 2020 marcou a última vez que a equipe Williams esteve sob o comando da família fundadora. Após 43 anos e 739 GPs, a equipe, uma das mais antigas e bem-sucedidas do esporte, foi vendida para o grupo Dorilton CapitalReprodução/site GP Monza
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca