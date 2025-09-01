Por onde anda Ana Paula Arósio?

Ana Paula Arósio conquistou o país com seu talento em novelas e minisséries da Globo. Seu último trabalho fixo na TV foi em 2010, e desde então não voltou às telasReprodu??o/Internet
Na pele de Giuliana Splendore, viveu um romance arrebatador com Matteo, de Thiago Lacerda. A química em Terra Nostra transformou o par em um dos mais icônicos da teledramaturgiaGlobo/Divulgação
Antes de se afastar, brilhou em títulos marcantes como Hilda Furacão, Os Maias e Páginas da Vida. Com atuações intensas, consolidou-se como uma das principais atrizes de sua geraçãoVinny Filmes/Divulgação
Mesmo após tanto sucesso, Ana Paula decidiu viver longe das câmeras. Sua ausência prolongada gera fascínio e muitas especulações até hojeMarcio de Souza/TV Globo
Atualmente, mora em Swindon, no sudoeste da Inglaterra. Ela vive com o marido, o arquiteto Henrique Plombon PinheiroReprodução: Redes Sociais
Fora dos holofotes, dedica-se a atividades ligadas ao campo. Entre elas, a criação de cavalos e o cultivo de cana-de-açúcarRedes Sociais
Seu último trabalho na TV foi a minissérie Na Forma da Lei (2010). Depois, ainda estrelou o filme A Floresta que se Move em 2015Globo/Divulgação
Apesar do afastamento, surpreende o público em campanhas publicitárias. Já estrelou comerciais de bancos e farmácias nos últimos anosReprodução/Youtube
Em maio deste ano, participou de um podcast especial do Fantástico. Foi sua primeira aparição pública em 10 anosReprodução/Instagram @jairogoldflusestudio
No programa, relembrou os tempos de Terra Nostra com bom humor. Contou que montava cavalos dentro dos Estúdios Globo nos intervalos de gravaçãoReprodu??o/Internet
Entre seus principais papéis estão Hilda Furacão (1998), Terra Nostra (1999) e Os Maias (2001). Também brilhou em Esperança (2002), Mad Maria (2005) e Páginas da Vida (2006)Acervo TV Globo/Divulgação
Quase 30 anos após sua estreia, a novela continua no imaginário do público. E Ana Paula segue sendo lembrada como o grande rosto da tramaArquivo/TV Globo
A reprise de Terra Nostra é uma chance de rever a atriz em seu auge. E de relembrar por que Ana Paula Arósio segue sendo um ícone da TV brasileiraRenato Rocha Miranda/TV Globo