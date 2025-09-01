TELEVISÃO

Por onde anda Ana Paula Arósio?

Uma das maiores estrelas da TV brasileira está afastada dos holofotes há mais de uma década e o retorno de Terra Nostra reacendeu a curiosidade sobre sua vida atual

Por Amanda S. Feitoza

O rosto que marcou gerações

Ana Paula Arósio conquistou o país com seu talento em novelas e minisséries da Globo. Seu último trabalho fixo na TV foi em 2010, e desde então não voltou às telas

 Reprodu??o/Internet

Um casal inesquecível

Na pele de Giuliana Splendore, viveu um romance arrebatador com Matteo, de Thiago Lacerda. A química em Terra Nostra transformou o par em um dos mais icônicos da teledramaturgia

 Globo/Divulgação

Uma carreira de grandes papéis

Antes de se afastar, brilhou em títulos marcantes como Hilda Furacão, Os Maias e Páginas da Vida. Com atuações intensas, consolidou-se como uma das principais atrizes de sua geração

 Vinny Filmes/Divulgação

O sumiço que intriga fãs

Mesmo após tanto sucesso, Ana Paula decidiu viver longe das câmeras. Sua ausência prolongada gera fascínio e muitas especulações até hoje

 Marcio de Souza/TV Globo

Uma vida discreta

Atualmente, mora em Swindon, no sudoeste da Inglaterra. Ela vive com o marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro

 Reprodução: Redes Sociais

Rotina longe da TV

Fora dos holofotes, dedica-se a atividades ligadas ao campo. Entre elas, a criação de cavalos e o cultivo de cana-de-açúcar

 Redes Sociais

Despedida gradual das telas

Seu último trabalho na TV foi a minissérie Na Forma da Lei (2010). Depois, ainda estrelou o filme A Floresta que se Move em 2015

 Globo/Divulgação

Aparições raras

Apesar do afastamento, surpreende o público em campanhas publicitárias. Já estrelou comerciais de bancos e farmácias nos últimos anos

 Reprodução/Youtube

Reaparição marcante

Em maio deste ano, participou de um podcast especial do Fantástico. Foi sua primeira aparição pública em 10 anos

 Reprodução/Instagram @jairogoldflusestudio

Bastidores curiosos

No programa, relembrou os tempos de Terra Nostra com bom humor. Contou que montava cavalos dentro dos Estúdios Globo nos intervalos de gravação

 Reprodu??o/Internet

Trabalhos de destaque

Entre seus principais papéis estão Hilda Furacão (1998), Terra Nostra (1999) e Os Maias (2001). Também brilhou em Esperança (2002), Mad Maria (2005) e Páginas da Vida (2006)

 Acervo TV Globo/Divulgação

O poder de Terra Nostra

Quase 30 anos após sua estreia, a novela continua no imaginário do público. E Ana Paula segue sendo lembrada como o grande rosto da trama

 Arquivo/TV Globo

Saudade no coração do público

A reprise de Terra Nostra é uma chance de rever a atriz em seu auge. E de relembrar por que Ana Paula Arósio segue sendo um ícone da TV brasileira

 Renato Rocha Miranda/TV Globo

