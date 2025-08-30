A trajetória de Luis Fernando Veríssimo, grande nome da crônica brasileira

Sucesso como escritor

Autor de diversas obras, Verissimo teve mais de 70 livros publicados. Aclamado, vendeu 5,6 milhões de cópias, entre romances, crônicas, quadrinhos e contos. A principal marca nas obras dele foi o humor. Alguns personagens alcançaram grande fama. Exemplos são 'Ed Mort e outras histórias', de 1979, 'O analista de Bagé', de 1981 e 'A velhinha de Taubaté', de 1983. Além disso, a obra 'Comédias da vida privada', de 1994, originou a série da Rede Globo de mesmo nome.