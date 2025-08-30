A trajetória de Luis Fernando Veríssimo, grande nome da crônica brasileira

Luis Fernando Verissimo morreu na madrugada deste sábado (30/8), em Porto Alegre (RS), após complicações decorrentes de uma pneumonia, segundo o Hospital Moinhos de Vento. Confira a trajetória do escritor, autor de 70 livros publicados e com 5,6 milhões de cópias vendidasArquivo/JCom/D.A Press
Filho de Erico Verissimo, outra grande figura da literatura brasileira, Luis Fernando nasceu em Porto Alegre, no dia 26 de setembro de 1936. Parte da infância foi vivida nos Estados Unidos. O pai era professor de literatura brasileira nas universidades de Berkeley e de Oakland.Dulce Helfer/Divulgação
A caminhada de Luis Fernando começou no jornal Zero Hora, em Porto Alegre. Em 1966, se tornou revisor do veículo gaúcho. Em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como tradutor e redator publicitário. O primeiro livro, 'O Popular', foi publicado em 1973. Escrevia, também, para colunas dos jornais 'Estado de S.Paulo' e 'O Globo', além do próprio 'Zero Hora'.Reprodução / Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Autor de diversas obras, Verissimo teve mais de 70 livros publicados. Aclamado, vendeu 5,6 milhões de cópias, entre romances, crônicas, quadrinhos e contos. A principal marca nas obras dele foi o humor. Alguns personagens alcançaram grande fama. Exemplos são 'Ed Mort e outras histórias', de 1979, 'O analista de Bagé', de 1981 e 'A velhinha de Taubaté', de 1983. Além disso, a obra 'Comédias da vida privada', de 1994, originou a série da Rede Globo de mesmo nome.Agencia Africa/Divulgacao
Verissimo era, também, conhecido pela discrição nas declarações e nos costumes. Depois do retorno ao Brasil, inclusive, ainda vivia onde cresceu, no Bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Descrito por si mesmo como uma pessoa tímida, dizia 'ter horror' de dar entrevistas. Considerava-se, também, como alguém que não havia dominado as arte de falar e escrever ao mesmo tempo. 'Duas coisas que se excluem', afirmava.Iano Andrade/CB
Instrumentista, era praticante de saxofone e fã devoto de jazz. Durante a adolescência nos Estados Unidos, Luis Fernando aprendeu a tocar o instrumento na escola. Além da literatura, também era apaixonado por futebol e pelo Internacional, clube gaúcho. Escreveu, inclusive, um livro intitulado 'Internacional, Autobiografia de uma Paixão'.Brito Junior/Divulgacao
Morto em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia, o escritor enfrentava problemas de saúde dede 2016. À época, passava por problemas cardíacos e precisou colocar um marcapasso. Além disso, já havia sido diagnosticado com Parkinson. Em 2021, um acidente vascular cerebral (AVC) debilitou as capacidades de fala e locomoção. Aberta ao público, a despedida do autor foi realizada neste sábado na Assembleia Legislativa de Porto Alegre.Jefferson Botega/Agência RBS