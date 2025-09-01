Os prisioneiros condenados que aguardam execução da pena de morte

Richard Glossip: o homem que já comeu a última refeição três vezes

Richard Glossip recebeu a primeira condenação à morte no ano de 1997, e outras duas após isso. O homem é acusado de ser o mandante do assassinato do antigo chefe. Desde 2015, Glossip teve três tentativas de execução adidas, e comeu em todas as oportunidades a última refeição, regalia oferecida pelos EUA para os condenados à morte. No entanto, sempre teve a execução adiada por algum recurso.