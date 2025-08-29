Os 26 novos modelos de labubu

A febre dos Labubu’s acaba de ganhar um novo item colecionável. A Pop Mart, empresa responsável pelo sucesso dos bonecos, anunciou o lançamento de uma nova coleçãoReprodução/Instagram/@popmart
A nova linha são 26 chaveiros, um para cada letra do alfabeto. Seguindo o formato de venda que popularizou a marca, os chaveiros são vendidos no modelo 'blind box', onde a compra é feita às cegas, sem a possibilidade de escolha do itemReprodução/Instagram/@popmart
Para aumentar a expectativa, a Pop Mart dividiu a compra em duas partes: uma parte para as letras de A a M e outra para as letras de N a Z. Cada chaveiro tem o preço de US$ 18,99, o equivalente a R$ 103,07Reprodução/Instagram/@popmart
Enquanto a coleção já está disponível no mercado internacional, os colecionadores brasileiros enfrentam um problema: o site oficial da Pop Mart no Brasil está temporariamente fora do arReprodução/Instagram/@popmart
A febre dos Labubu’s, que começou no mercado asiático, conquistou rapidamente o mundo com seus designs únicos. A marca cresceu rapidamente, transformando os personagens em um marco da cultura pop contemporâneaReprodução/Instagram/@popmart
A nova coleção de chaveiros de letras promete ser um sucesso, permitindo que os fãs não apenas colecionem, mas também criem palavras com os itens. A expectativa é que a Pop Mart resolva as atualizações no site brasileiro para lançar a coleção no BrasilReproduÃ§Ã£o/Instagram/@popmart
Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca